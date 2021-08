Participez à notre sondage – La rentrée approche, où en êtes-vous avec les fournitures scolaires? Dans moins de deux semaines, les élèves vaudois reprendront le chemin de l’école. Vos enfants ont-ils tout ce qu’il faut? Répondez à notre questionnaire. Caroline Rieder

Dans le canton de Vaud, les parents n’ont plus besoin de faire à la chasse aux fournitures scolaires, mais les nouveaux articles trônent dans les magasins. KEYSTONE

Depuis la rentrée 2019, l’école vaudoise fournit l’essentiel du matériel scolaire, hormis le sac d’école, les pantoufles, baskets de gym et le tablier. Les parents n’ont donc pas besoin de courir les magasins. Cependant, les étals regorgent de matériel depuis le début des vacances déjà, et parfois il est difficile pour les enfants de résister à l’attrait de ces stylos, trousses, gommes, taille-crayons aux formes rigolotes et aux couleurs séduisantes…

