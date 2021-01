Nouvel organigramme – La réorganisation administrative de Payerne fâche des élus Six mois après les débats sur un retour à sept de la Municipalité, Payerne s’est dotée d’un septième chef de service. Sébastien Galliker

Engagé depuis 2016 comme animateur socioculturel de Payerne, Dino Belometti est désormais le chef du Service population. JEAN-PAUL GUINNARD

Entré en fonction début janvier, le nouvel organigramme de l’administration communale de Payerne a fait tousser quelques élus, jeudi lors du Conseil communal. Dans sa communication, l’Exécutif annonce créer le Service population qui regroupe les secteurs animation culturelle (anciennement jeunesse et intégration), contrôle des habitants et bureau des étrangers (anciennement Service à la population) et sécurité publique. Un service qui sera dirigé par Dino Belometti, engagé comme animateur socioculturel, puis responsable du secteur de la cohésion sociale. De quoi porter à sept le nombre de chefs de service, pour toujours cinq municipaux.

«Dans l’organigramme joint, les écoles ont disparu, de même que la promotion économique. Pourquoi?» a questionné Jean-Marc Chatelanat (PLR) en ouverture des débats. Le syndic Eric Küng (PSIP) a expliqué qu’il s’agissait d’une présentation allégée, mais qu’un plan détaillé existe avec toutes les charges. La Commune profite aussi de l’occasion pour se doter d’une cellule état-major, qui devra soutenir et conseiller l’Exécutif.

Plus logique

Fervent défenseur d’un retour de la Municipalité à sept membres, un projet porté par le PLR l’été dernier, Roland Bucher a rebondi sur la question du pourquoi de cette communication maintenant et surtout de son incidence financière. «L’administration a subi plusieurs changements en 2020 et ce service à la population nous semblait plus logique pour les habitants», a répondu le syndic.

«Dans le préavis 20/2020 concernant la détermination du nombre de membres de la Municipalité, vous annonciez avoir fait le choix que chaque élu soit assisté dans la direction de son dicastère et se voit attribuer un chef de service. Une augmentation du nombre de municipaux rendrait nécessaire de partager certains services en plusieurs entités. Et pas un mot de cette réorganisation n’y était mentionné», a renchéri Christian Gauthier, président de la Commission des finances, rappelant qu’une hausse des traitements du personnel de 300’000 francs est prévue au budget 2021. Regrettant ce manque de communication, il ajoutait encore que la Municipalité faisait le contraire de ce qu’elle annonçait l’été dernier en nommant deux chefs de service de plus que de municipaux.

Le syndic Küng a mis fin à cette joute fleurant bon la campagne électorale en expliquant que «la Municipalité ne pouvait pas communiquer sur des intentions». Quant à l’adaptation des salaires, elle découle essentiellement du nouveau règlement du personnel. Le nouveau chef de service était déjà dans la même classe salariale. Mais le titre lui permettra de traiter d’égal à égal avec les chefs de service du canton, notamment.