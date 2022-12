Mobilité à Lausanne – La réouverture du Grand-Pont a été bloquée par des militants L’édifice rénové a été inauguré samedi. Des activistes du climat ont saisi l’occasion pour défiler. En parallèle, une pétition contre le trafic individuel motorisé a été lancée.

Guillaume Massonnet , ATS

Samedi 3 décembre 2022, des militants pour le climat déambulent pacifiquement sur le Grand-Pont, rouvert après dix mois de travaux. KEYSTONE

En rénovation depuis le début de l’année 2022, le Grand-Pont a été rouvert à la circulation automobile samedi matin. Profitant de la symbolique de l’événement, une centaine de personnes se revendiquant d’appartenir au collectif Extinction Rebellion ont défilé entre l’église Saint-François et la place Chauderon. La manifestation, qui était autorisée, est restée pacifique.

Les activistes, d’âges et horizons variés, ont déambulé sur le pont aux alentours de 11 h, bloquant la circulation durant une demi-heure environ. Ils estiment notamment que les autorités lausannoises ont «cédé à la pression» exercée par bon nombre de commerçants lausannois. La réouverture du Grand-Pont à toutes les mobilités s’entend «pour une durée provisoire, mais non déterminée», selon la Ville.

Pétition dans la foulée

Le même jour, une pétition a été lancée par divers organismes, à savoir Région Lausanne, l’Association transports et environnement Vaud (ATE Vaud) et actif-trafiC. Leurs revendications sont similaires à celles des manifestants. Elles visent la fermeture de l’infrastructure au trafic individuel motorisé, tout en la laissant accessible aux transports publics, piétons, vélos et véhicules d’urgence.

«Le chantier de rénovation mené en 2022 et ayant entraîné la fermeture du pont durant neuf mois a montré qu’il était possible, en termes de fluidité du trafic et d’accessibilité, de limiter la circulation automobile sur cet itinéraire», écrivent les pétitionnaires. Le texte indique en outre que le retour des voitures «nuit au développement rapide d’une stratégie de mobilité durable pour Lausanne permettant un apaisement du centre-ville».

Les initiateurs de la pétition soulignent d’ailleurs que le Grand-Pont est essentiellement utilisé pour du trafic de transit, soit à hauteur de 72%, selon l’Observatoire de la mobilité, qu’ils citent. «Or ces véhicules ne font que traverser la ville sans s’y arrêter et ne bénéficient donc aucunement aux commerçants», note David Raedler, président de l’ATE Vaud et député écologiste au Grand Conseil vaudois.

Exemples européens

Céline Gandar, coprésidente de Pro Vélo Région Lausanne, relève quant à elle que «de nombreuses études et exemples concrets de villes européennes ont prouvé les bienfaits économiques des centres-villes avec une circulation automobile limitée ainsi que les avantages pour la santé des résidents et la convivialité des quartiers».

À actif-trafiC, on regrette une «opportunité manquée pour augmenter l’attractivité du centre-ville pour les vélos». «Cette réouverture crée aussi inutilement des risques pour les piétons, en rendant par ailleurs leur traversée du centre-ville plus dangereuse, bruyante et désagréable», souligne le cosecrétaire Thibault Schneeberger. Les signatures récoltées seront remises au Conseil communal lausannois.

