Prostitution – La réouverture du lupanar incendié d’Aigle n’est pas certaine L’avenir d’un salon de massage fermé depuis 2019 n’est pas assuré. En cause: sa localisation en vieille ville. Benjamin Pillard

La bâtisse qui abritait le salon de massage jusqu’à l’incendie d’avril 2019 est située au cœur du quartier du Bourg, entre deux maisons d’habitation. L’Exécutif communal devra se prononcer sur le bien-fondé de sa réouverture. Benjamin Pillard

Aigle (VD), jeudi 18 avril 2019. Il était un peu plus de 22h lorsqu’une bougie oubliée dans les combles d’une maison close, sise au cœur du vieux bourg, provoquait un violent incendie. Attisé par le vent, le feu s’était rapidement propagé aux toitures de six bâtisses contiguës «pluricentenaires», et avait nécessité l’évacuation de 90 riverains. Certains avaient dû attendre une semaine avant de pouvoir retrouver leur logement.

Si les petits immeubles ont entre-temps été remis en état, le lupanar n’a toujours pas repris du service – du moins pas officiellement. La police du commerce a signifié au propriétaire des murs que sa locataire ne pourrait rouvrir le salon de massage qu’à condition que les locaux soient mis en conformité avec les nouvelles normes de protection incendie. Des travaux qui nécessitent un permis de construire, et donc une mise à l’enquête publique. Celle-ci s’est terminée ce jeudi, et un riverain s’est opposé au projet.