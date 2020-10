Attentat de Conflans – La réponse immédiate d’Emmanuel Macron à l’islamisme Pour le président français, plus question de tergiverser. Des mesures immédiates sont prises pour frapper l’opinion. Joelle Meskens Paris

Des personnes se recueillent devant le collège du Bois-d’Aulne. AFP



C’était «le» sujet délicat sur lequel Emmanuel Macron voulait prendre son temps. Son récent discours sur les séparatismes, dont chaque mot était pesé, avait d’ailleurs été mûri pendant de longs mois. Mais la brutalité de l’actualité l’a contraint à accélérer. «La peur doit changer de camp», dit-il désormais, martial. Une métamorphose pour celui qui, lors de la vague d’attentats de 2015, alors qu’il n’était que ministre de l’Économie, soulignait qu’un «terreau» expliquait le passage à l’acte terroriste.

Depuis l’assassinat du professeur de Conflans-Sainte-Honorine, vendredi, plus question pour le président de tergiverser sur un prochain projet de loi contre le fondamentalisme dont la présentation, initialement prévue le 9 décembre en Conseil des ministres, devrait d’ailleurs être accélérée. Non seulement le texte devrait être durci, mais ce sont des actes forts et immédiatement compréhensibles par l’opinion que l’Élysée, où s’est tenu dès dimanche soir un conseil de défense avec les ministres concernés, entend poser.