Contre les rabais à gogo – La résistance au Black Friday prend de l’ampleur

Opposition frontale ou propositions alternatives: de plus en plus de commerçants suisses cherchent à se démarquer de l’opération commerciale.

L’opération Fair Friday, lancée en 2017 par Payot, a rallié à sa cause 220 magasins partenaires en Suisse, dont Calida, dernier venu avec ses 41 enseignes.

La résistance au Black Friday prend de l’ampleur. Citons par exemple Ikea, qui propose en lieu et place le Buyback Friday, qui double la valeur des meubles usagés, que les membres d’Ikea Family peuvent enregistrer en ligne et retourner au magasin, dans un souci de durabilité. Il y a aussi des initiatives locales comme le Black Free-Day, avec des échanges d’objets divers ce vendredi de 15 h à 20 h dans le Quartier libre de Clendy-Dessous à Yverdon, ou un espace de gratuité, place du Port à Neuchâtel, dès 15 h.

Mais c’est l’opération Fair Friday, lancée et coordonnée par Payot SA depuis 2018, qui a le plus d’impact. Avec le ralliement de Calida, l’opération regroupe désormais 220 magasins dans toute la Suisse. Le principe est simple: arrondir sa facture vers le haut, et financer ainsi le programme «Pauvreté, faisons-la disparaître!» de Caritas.