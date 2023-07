Avril 2021. La ZAD du Mormont est évacuée depuis plusieurs jours, mais deux zadistes restent le plus longtemps possible, encordés dans un arbre. Entre bien-fondé de l’action et questions sur son degré d’entrave aux forces de l’ordre mobilisées durant quatre jours, le procès d’une des activistes s’est joué mercredi en appel.

Jean-Paul Guinnard