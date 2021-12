Carnet noir – La résistante Manou Kellerer a rejoint les siens Passeuse de messages dans un réseau franco-belge, arrêtée à Niort et rescapée des camps, cette jeune Française s’était installée à Lausanne au sortir de la guerre. Erwan Le Bec

Née Germaine Bernit, la résistante a tenu à garder son nom de guerre, «Manou». ARCHIVE ÉRIC MONNIER & BRIGITTE EXCHAQUET-MONNIE

Encore une page de l’histoire du XXe siècle qui se tourne. La résistante «Manou» Kellerer – de son vrai nom Germaine, mais qui portait toujours son nom de guerre – est décédée le 21 novembre dernier à Lausanne, où elle avait refait sa vie au sortir des camps de la mort. Au milieu des hommages de la communauté franco-suisse, du consulat ou des anciens combattants, ses proches saluent «une force de vie et un parcours hors normes».

Le type de parcours dont on se demande comment il peut être réservé à une seule personne. Née à Niort, près de La Rochelle, dans une famille déjà marquée par la Première Guerre mondiale, elle a seulement 20 ans quand elle s’embarque dans l’aventure de la résistance en 1941 déjà, suivant plus tard le reste de la famille qui intègre le réseau «Delbo-Phénix». Un réseau tissé entre la France et la Belgique, actif dans le renseignement et l’évasion d’aviateurs alliés.