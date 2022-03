Mesures sanitaires contestées – La restauratrice antipass payera pour sa rébellion

Le Tribunal de police de l’Est vaudois a condamné jeudi Lynn Dardenne et un coaccusé à une amende de 4500 francs chacun. Objet du délit: infraction à la loi fédérale sur les épidémies.

Les faits reprochés datent du 24 septembre dernier. Ils portent sur leur refus du contrôle du pass sanitaire des clients et le non-respect du port du masque dans l’établissement. Le préfet a estimé que c’était intentionnel et non le résultat d’une négligence. Face à ces manquements aux obligations en vigueur, l’État-major de conduite avait ordonné la fermeture du Territet & Co. Lequel rouvre d’ailleurs ce vendredi.