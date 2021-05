Gestion de la pandémie – La restriction des manifestations viole la Constitution fédérale La justice zurichoise donne raison à neuf personnes qui avaient fait opposition aux restrictions imposées par leur canton en avril dernier.

Pour le Tribunal administratif, la limitation à 15 personnes lors des rassemblements dans les espaces publics constitue une ingérence dans la liberté d’opinion et de réunion protégée par la Constitution. (Photo prétexte) KEYSTONE

Le Tribunal administratif du canton de Zurich juge disproportionnée l’interdiction des rassemblements de plus de 15 personnes dans les espaces publics. Cette restriction, introduite par le gouvernement zurichois pour lutter contre le coronavirus et qui était en vigueur jusqu’au 18 avril, viole la Constitution fédérale.

Dans son jugement publié jeudi, le Tribunal administratif a ainsi donné raison à neuf personnes qui avaient fait opposition aux restrictions imposées par le gouvernement zurichois. Depuis le 18 avril, le nombre maximal de participants à un rassemblement est passé à 100.

Le 19 mars, le gouvernement zurichois a décidé de prolonger d’un mois l’interdiction des rassemblements de plus de 15 personnes dans l’espace public prévue dans l’ordonnance cantonale sur les mesures de lutte contre le coronavirus.

Liberté d’opinion et de réunion

Pour le Tribunal administratif, la limitation à 15 personnes n’est pas compatible avec le droit supérieur. La restriction du nombre autorisé de participants constitue une ingérence dans la liberté d’opinion et de réunion protégée par la Constitution.

Dans l’état actuel des connaissances sur la transmission du Covid-19, compte tenu de l’exigence de porter un masque et de la possibilité d’imposer des conditions aux organisateurs d’une manifestation, voire de refuser une autorisation pour des motifs de santé publique, la restriction à 15 personnes «s’avère disproportionnée», souligne le tribunal.

Le jugement du Tribunal administratif zurichois n’est pas encore entré en force. Le gouvernement zurichois peut déposer un recours auprès du Tribunal fédéral.

Retirer les amendes

Les recourants se félicitent de leur victoire. Dans un communiqué publié jeudi, ils exigent que les amendes prononcées, environ un millier, soient retirées.

Le canton va analyser le verdict, a indiqué un porte-parole du gouvernement à l’agence Keystone-ATS. Selon l’exécutif, la règle des 15 personnes a fait ses preuves. Il n’y a pas eu de manifestation de masse dans le canton. D’un point de vue épidémiologique, il importe peu que des rassemblements aient lieu dans le cadre d’une manifestation ou d’un autre événement.

Le Conseil fédéral voit les choses différemment. Il fait explicitement la distinction entre événement et rassemblement ou manifestation. Pour les événements, tels qu’un festival de rue, le nombre maximum de participants et de 100. Pour les manifestations, en revanche, il n’y a plus de restriction du nombre de participants, car il s’agit de la liberté d’expression protégée par la Constitution.

Différence entre événement et manifestation

Le Tribunal administratif ne se prononce pas sur la légalité de la règle actuelle des 100 participants en vigueur dans le canton de Zurich. Elle n’a pas été contestée jusqu’à présent. Cependant, les recourants demandent désormais que cette règle soit aussi abolie, car elle viole également la Constitution fédérale, selon eux. Ils n’ont pas encore lancé d’action en justice contre le canton.

La limitation à 15 personnes a provoqué des discussions dans le canton. Plusieurs rassemblements en ville de Zurich ont été dispersés. La responsable de la sécurité de la ville Karin Rykart a publiquement critiqué les restrictions imposées par le canton. Le chef du département cantonal de la sécurité Mario Fehr n’a cependant pas voulu assouplir les mesures édictées par l’exécutif cantonal.

ATS

