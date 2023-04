Récemment, la fonction publique vaudoise, ou du moins une partie, a manifesté car elle considère que son augmentation de salaire 2023 n’est pas suffisante. Cette mobilisation semble bien dérisoire lorsqu’on analyse les risques auxquels leur caisse de pension, la CPEV, est confrontée. Depuis plus de 10 ans, ces risques sont connus, mais l’ancien Conseil d’État de majorité de gauche a été complaisant voire complice de cette situation.

En 2013, une recapitalisation extraordinaire de 1,44 milliard de CHF avait été faite afin de sauver la CPEV, financée exclusivement par l’argent des contribuables. Cela équivaut à une prime salariale de près de 45’000 CHF pour chaque fonctionnaire actif… à l’aune de cette recapitalisation, l’indexation 2023 apparaît comme une broutille.

«À l’aune de cette recapitalisation, l’indexation 2023 apparaît comme une broutille.»

La CPEV gère la retraite de 60’000 fonctionnaires (40’000 actifs et 20’000 retraités). Au 31.12.2022, son taux de couverture serait de 68,6%, c’est-à-dire qu’il lui manque près de 2 milliards pour atteindre 80% de taux de couverture et près de 6 milliards pour un taux de couverture de 100%. La situation actuelle de la CPEV est donc similaire à celle de l’année 2012, avant la recapitalisation de 1,44 milliard, où son taux de couverture était de 65,7%. Après 10 ans et si on considère le 1,44 milliard d’argent public envolés comme une bagatelle, on est de retour à la case départ!

Lors de la recapitalisation de 2013, l’État a stipulé qu’aucune autre injection d’argent public ne serait effectuée si les plans de prévoyances n’étaient pas révisés régulièrement pour tenir compte des réalités économiques et actuarielles de la CPEV. Ces dernières montrent en effet que les retraites actuellement octroyées aux fonctionnaires vaudois sont trop généreuses. En substance, la révision annoncée, sans savoir si elle est suffisante, nécessite d’augmenter de 2 ans l’âge de la retraite. Cette révision a maintes fois été repoussée. Planifiée initialement en 2017 pour 2019, elle a été repoussée en 2019 à 2023 puis en 2022 à 2025, et cela avec le soutien complaisant, voire coupable, du Conseil d’État à majorité de gauche de l’époque.

Justification inattendue

Décidé en mai 2022 et alors que les bourses mondiales avaient commencé à vivre une de leur pire crise depuis 10 ans, la CPEV a justifié le dernier report de la révision, par «la bonne marche des placements financiers». Étonnamment, au même moment, son conseil d’administration nonchalamment écrivait (voir «CPEV compte 2021 »): «Si les prévisions des spécialistes se confirment, seul un financement supplémentaire permettra alors d’éviter, encore une fois, de recourir à ces mesures pour équilibrer financièrement notre institution de prévoyance à très long terme».

Si on ne parlait pas des retraites de milliers de personnes et de milliards de francs d’argent public, cette affaire ferait sourire. Hélas, cette farce risque de tourner à la tragédie pour les Vaudoises et Vaudois.



Fabrice Moscheni Afficher plus Député UDC

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.