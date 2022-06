Hôpital intercantonal de la Broye – La réunion des lits de soins à Payerne va de l’avant L’HIB a déposé son projet d’établissement 2021-2026 et le plan financier auprès des services de la santé vaudois et fribourgeois. Sébastien Galliker

Validé sur Vaud, le transfert des biens de l’Hôpital de Payerne est toujours en discussion sur Fribourg. JEAN-PAUL GUINNARD

Vu de l’extérieur, le changement n’est pas exceptionnel. Mais administrativement, c’est un pas symbolique que l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) a réalisé cette semaine. L’établissement a déposé son projet d’établissement (PE) 2021-2026 et le plan financier qui l’accompagne auprès de la Direction générale de la santé (VD) et de la Direction de la santé et des affaires sociales (FR).

«L’une des propositions majeures de ce PE baptisé «Linea-HIB» est une réorientation des missions du site d’Éstavayer-le-Lac», communique le HIB.

«Le PE rentre plus précisément dans les détails du projet médical, mais aussi des aspects financiers ou des infrastructures nécessaires.» Rodolphe Rouillon, directeur du HIB

Confirmé en décembre après que des rumeurs ont filtré dès début 2021, le projet prévoit de rapatrier les 47 lits du Centre de traitement et de réadaptation (CTR) d’Éstavayer à Payerne, à l’horizon fin 2028. En contrepartie, un catalogue de prestations ambulatoires spécialisées sera développé progressivement sur Fribourg. Une démarche lancée dès 2022, notamment en pédiatrie et neuropsychologie.

Garantie financière

«Le PE rentre plus précisément dans les détails du projet médical, mais aussi des aspects financiers ou des infrastructures nécessaires», détaille Rodolphe Rouillon, directeur général du HIB. La balle est désormais dans les mains des services de la santé, qui doivent analyser le contenu juridique ou encore financier. La direction espère une validation d’ici à septembre, laquelle irait de pair avec la garantie financière des deux cantons.

«Vaud a donné son accord à l’acte notarié en discussion depuis des lustres, mais le dossier n’a pas encore été validé sur Fribourg.» Guy Delpedro, président de FOREMS

L’Hôpital pourra ainsi finaliser les études de son projet d’agrandissement avec les architectes. Pour cela, il devra être propriétaire de ses murs, actuellement en mains d’une association de communes vaudoises (FOREMS). «Vaud a donné son accord à l’acte notarié en discussion depuis des lustres, mais le dossier n’a pas encore été validé sur Fribourg», a informé Guy Delpedro, président de FOREMS, mardi lors de l’assemblée générale. L’association travaille toutefois toujours en parallèle au prochain déménagement de l’EMS Les Cerisiers.

Bons comptes malgré le Covid Afficher plus Après cinq années marquées par des comptes déficitaires, le HIB avait fait sa priorité d’un retour à l’équilibre. «Malgré la pandémie du Covid qui a, encore, fortement impacté les activités de l’hôpital broyard les états financiers présentent une situation meilleure que ne le laissaient entrevoir les prévisions budgétaires», annonce l’établissement. Sur 111 millions de chiffre d’affaires, l’exercice 2021 se solde ainsi sur une perte de 256’000 francs. Le déficit estimatif était pourtant chiffré à plus de 3 millions en mai 2021. Et la tendance se confirme positivement au premier trimestre 2022, assure encore le HIB.

