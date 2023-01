L’or blanc n’a jamais porté aussi bien son nom que cet hiver. Les épreuves de coupe de monde de ski d’Adelboden étaient à ce titre une belle démonstration. Marco Odermatt et compagnie ont dévalé une Chuenisbärgli réduite à une fine bande blanche à travers de verts pâturages. Pour conserver cette langue de neige, les organisateurs ont fait des efforts à la limite du raisonnable ces derniers jours pour lutter contre les températures défavorables et la pluie.

Les autres stations alpines mettent presque autant d’énergie pour leurs skieurs amateurs. Elles n’ont pas le choix, prises dans le carcan du ski de piste. Sans lui, l’économie de ces villages d’altitude périclite.

La situation est encore pire d’un point de vue de l’enneigement dans les stations du Jura vaudois. Mais ces dernières ne s’en émeuvent pas ou si peu. Leur business model est beaucoup plus diversifié. Quand les skieurs ne sont pas là, ce sont les randonneurs et les vététistes qui les remplacent.

Les communes du Jura vaudois ont même déjà réussi à se projeter mentalement dans un avenir où la neige ne tombera littéralement plus du ciel.

La moyenne montagne a fait le deuil des hivers blancs et a l’avantage de ne plus compter que sur le ski. Les communes du Jura vaudois ont même déjà réussi à se projeter mentalement dans un avenir où la neige ne tombera littéralement plus du ciel. On imagine ainsi avec sérénité le démantèlement de certaines remontées mécaniques sur le balcon du Jura. Il est vrai qu’ayant moins à perdre que dans les Alpes, la transition a été plus facile à accepter. Mais tout de même.

Aujourd’hui, le tourisme quatre saisons est la clé de ce changement de paradigme qui est en cours. Car il permet d’avoir les infrastructures pour pallier le manque de neige. Les autorités ont un coup à jouer dans ce domaine et doivent véritablement accélérer le mouvement pour offrir de bonnes conditions d’accueil et valiser ses richesses naturelles. Car la demande est grande. Les habitants de la plaine sont comme aimantés par la montagne qu’ils gagnent en hiver qu’il y ait de la neige ou non. On l’a vu encore ces derniers jours avec les colonnes de voitures montant à Saint-Cergue ou à Sainte-Croix.

Cette région périphérique est aujourd’hui un exemple de résilience. Elle ne doit pas être réduite à cette zone sinistrée juste bonne à accueillir une population attirée par des logements pas chers. Car le Jura est un coin de paradis, qu’il soit blanc ou vert.

