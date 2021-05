Entente politique – La révision de l’ordonnance sur la chasse approuvée par les partis Il devrait être plus aisé pour les chasseurs d’abattre les loups prédateurs d’après la révision de la loi sur la chasse. Seuls quelques détails distinguent encore les partis.

Les chasseurs devraient pouvoir tirer les loups prédateurs plus facilement après la révision de l’ordonnance sur la chasse. KEYSTONE/Olivier Maire

Après l’échec de la nouvelle loi sur la chasse dans les urnes, une révision de l’ordonnance sur la chasse devrait permettre de tirer plus facilement les loups prédateurs. La mesure rencontre l’approbation des partis, mais l’UDC et les paysans veulent des seuils de tir plus bas et les milieux environnementaux et la gauche veulent mettre l’accent sur une meilleure protection des troupeaux.

Le seuil fixé par le Conseil fédéral de dix animaux tués en l’espace d’un mois est trop élevé pour l’UDC qui en demande la moitié moins. Les animaux blessés devraient également être considérés comme des animaux tués.

Pour les bovins, les chevaux, les ânes et les autres gros animaux, l’UDC demande de pouvoir abattre un loup après un seul animal tué au lieu de trois. Elle s’oppose également aux nouvelles exigences en matière de protection des troupeaux. Selon le parti, si les loups s’approchent de l’homme et des habitations, ils doivent pouvoir être abattus à tout moment et pas seulement lorsqu’ils le font régulièrement.

Déjà suffisamment protégé

L’Union suisse des paysans (USP) est du même avis. Elle n’accepte pas d’exigences plus élevées en matière de protection des troupeaux. Les pâturages et les étables doivent être considérés comme suffisamment protégés dès le départ. L’organisation s’oppose également à l’idée que le nombre d’attaques de loups puisse être remise à zéro lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance en juillet.

Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) salue le fait que la menace pour l’homme ait été incluse dans l’ordonnance, mais rejette l’idée que la Confédération ait le dernier mot sur le tir des loups. De plus, la population de loups doit être préservée à l’échelle nationale et non régionale. L’association des chasseurs ChasseSuisse salue la solution rapide de l’ordonnance et se rallie à la position de l’USP et de la SAB.

Pour le PLR, il est important que la coexistence entre l’homme et les grands carnivores soit réglementée. Le parti trouve opportun de renforcer temporairement la protection des troupeaux, mais souligne que cela doit être pris en compte dans les demandes de subventions ultérieures de l’agriculture.

Important pour les forêts

Dans une déclaration commune, les organisations de protection de la nature Pro Natura, BirdLife Suisse, Groupe Loup Suisse et WWF Suisse estiment que la proposition répond à la volonté du peuple. Il faudrait toutefois en faire plus pour la protection des troupeaux. Des seuils plus bas pour les bovins et les chevaux sont appropriés, mais pas pour les lamas et les alpagas.

L’importance du loup dans l’écosystème forestier devrait toutefois être prise en compte. Le prédateur favorise la régénération naturelle des forêts en régulant les populations d’ongulés.

La Protection suisse des animaux (PSA) qualifie l’ordonnance de «cosmétique» et «insuffisante». Les mesures concrètes manquent, notamment dans le domaine de la protection des troupeaux, qui devrait être rémunérée de manière à couvrir les coûts. Au moins, aucun tir préventif n’est prévu, souligne PSA.

Encourager la protection des troupeaux

Le PS regrette que la révision ne concerne que le loup. Cependant, avec le rejet de la loi sur la chasse le 27 septembre dernier, la population a confirmé qu’elle souhaitait une meilleure protection des animaux menacés. L’ordonnance se concentre toutefois «beaucoup trop» sur les «espèces en conflit» et les tirs. La protection des troupeaux doit être largement étendue. Des adaptations fondamentales au niveau de la loi et de l’ordonnance doivent être abordées.

Les Verts soutiennent en grande partie la proposition, mais estiment également que les exigences en matière de protection des troupeaux ne sont pas suffisantes. Il convient notamment d’encourager la garde des troupeaux au moyen de paiements directs plus élevés.

Les Vert’libéraux demandent de renforcer la protection des espèces menacées. Pour la prochaine révision de la loi sur la chasse, ils veulent la fin de la chasse des espèces menacées comme la bécasse, le tétras lyre, le lagopède alpin et le lièvre.

Les modifications de l’ordonnance sur la chasse doivent entrer en vigueur le 15 juillet 2021. Les cantons doivent être autorisés à tirer des loups si dix moutons ou chèvres ont été attaqués, au lieu de quinze actuellement. Cette mesure doit être approuvée par la Confédération, les populations régionales de loups devant être maintenues.

Dans les régions épargnées jusqu’à présent par le loup, le seuil de dommages sera désormais fixé à 15 animaux attaqués en un mois, contre 25 précédemment, et à 25 en quatre mois, contre 35.

ATS

