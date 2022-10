Le plan directeur communal (PDCom) regroupe les intentions d’une Commune pour gérer et développer son territoire. Cet outil de planification n’est pas directement opposable aux tiers mais se veut liant à la fois pour les autorités communales et cantonales lors de la mise en place d’actions futures. Datant de 1996, le PDCom lausannois subit aujourd’hui un lifting qui sera discuté et débattu par le Conseil communal dès le 8 novembre.

Le nouveau PDCom contient plus de 300 mesures axées sur quatre thématiques qui sont: l’urbanisation, la mobilité, la nature et les paysages, ainsi que l’environnement. Parmi les mesures proposées par la Ville de Lausanne et une majorité de commissaires, certaines sont actuellement contraires au droit cantonal et fédéral.

«Ceci démontre le dogmatisme de la majorité de gauche au pouvoir à Lausanne.»

À titre d’exemple, on peut citer la généralisation du 30 km/h de jour comme de nuit, n’en déplaise à la majorité rose-rouge-verte. Bien que la Commune bénéficie d’une délégation de compétence en matière de vitesse routière, c’est bien le Canton qui reste l’autorité de surveillance. Soit la Municipalité est extrêmement mal renseignée sur ce qu’elle est en droit de faire, soit elle fait fi des principes de base fondant notre État fédéral. Dans tous les cas, elle s’obstine à inclure cette mesure dans le nouveau PDCom.

Idem pour l’élimination des véhicules thermiques à l’horizon 2030, mesure qui, une nouvelle fois, est contraire au droit, cantonal ou fédéral. Ceci démontre le dogmatisme de la majorité de gauche au pouvoir à Lausanne qui, coûte que coûte, tente de mener à bien des projets irréalistes qui obligeront le Canton à intervenir pour lui rappeler ses compétences.

Afin de réduire les émissions polluantes, il conviendrait d’abord d’encourager les particuliers à s’équiper de bornes électriques ou encore de développer le réseau urbain, mesures qui respectent le cadre légal supérieur.

La propriété privée attaquée

Enfin, la commission chargée de la révision du PDCom s’est notamment penchée sur l’octroi d’un droit d’usage en faveur des déplacements à pied sur les parcelles privées chaque fois que cela est possible. Là encore, nous sommes face à une mesure qui viole la garantie constitutionnelle de la propriété privée et qui n’est pas réalisable en tant que telle. La Municipalité devrait commencer par se concentrer en premier lieu sur les nombreuses parcelles dont elle est propriétaire.

On ne peut que regretter cette volonté de la Ville de n’en faire qu’à sa tête, au détriment des Lausannois, des visiteurs mais aussi des entreprises et commerçants présents sur le territoire communal. Cette vision totalement déconnectée de la réalité nuit à toutes les parties prenantes et restreint encore plus l’accès à la capitale de notre canton. Pour ces raisons, le PLR s’opposera à toute mesure qui serait contraire au droit supérieur et ne manquera pas de rappeler à la Ville, lors des débats, les compétences dont elle dispose.

Anouck Saugy Afficher plus Conseillère communale PLR, Lausanne

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.