Quatre saisons à Château-d’Œx – La revitalisation de La Braye reçoit le soutien des élus Désireux de ressusciter des installations à l’arrêt depuis 2018, le projet Edelweiss Paradise a franchi un cap jeudi, décrochant un crédit communal de 750’000 francs. David Genillard

La télécabine de La Braye pourra-t-elle bientôt reprendre du service? Chantal Dervey

Le signal est clair: jeudi, après une heure de débat, les élus de Château-d’Œx ont montré un large soutien au projet de revitalisation du domaine touristique de La Braye: 37 d’entre eux (contre six votes négatifs et sept abstentions) ont décidé d’engager 750’000 francs dans l’aventure, portée par l’association Edelweiss Paradise. Cette dernière s’active pour remodeler le secteur, en y proposant une offre décarbonée, douce et quatre saisons. En août, elle a lancé une levée de fonds privés pour réunir une part des 7,71 millions de francs nécessaires.

Toute trace du passé n’est pas effacée: la crainte de «remettre le doigt dans l’engrenage» a été abondamment évoquée. Pas celui qui meut la télécabine desservant La Braye, mais celui d’un mécanisme de soutien annuel qui a coûté en une quinzaine d’années la bagatelle de 8,2 millions de francs à la Commune. En 2017, la Municipalité avait annoncé qu’elle retirait ce subside versé à la société Télé-Château-d’Œx, soit un montant de 480’000 francs en moyenne. Les pistes de La Braye avaient fermé à la fin de l’hiver suivant, après une ultime saison inespérée.

Pesée des risques

Même si le crédit communal ne sera débloqué qu’une fois l’entier des fonds réunis par Edelweiss Paradise, la Commune sera appelée à cautionner les futurs prêts cantonaux, voire à garantir un éventuel déficit, soulignent plusieurs élus. Les opposants pointent également un important risque financier et la crainte que d’autres investissements se trouvent gelés ou retardés par cette dépense. Ce sont pourtant les partisans de la revitalisation qui se sont le plus fait entendre, exprimant une volonté d’aller de l’avant, l’impact positif pour la branche touristique et hôtelière locale, la nécessité de donner un signal aux investisseurs…

De son côté, Xavier Ecoffey (PLR) déplore que «la population n’ait pas l’occasion de s’exprimer. On voit que de nombreux conseillers sont favorables, mais mon sentiment lorsque je discute avec des habitants, c’est que ce soutien n’est pas forcément aussi marqué au sein de la population.» L’élue UDC et députée Céline Baux affirme au contraire avoir enregistré des retours de personnes dans l’attente d’une réouverture.

Le syndic Eric Grandjean l’a rappelé en plénum: l’organe délibérant a la possibilité de soumettre le crédit à un référendum spontané, qui permettrait aux citoyens de décider eux-mêmes de l’avenir de La Braye. Mais les élus n’ont pas choisi cette voie. Reste donc la possibilité d’une récolte de signatures, le délai référendaire habituel étant désormais ouvert.

