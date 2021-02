École vaudoise – La révolution numérique est freinée mais elle maintient son cap La pandémie a retardé l’implantation du numérique scolaire. Pour la rentrée d’août 2021, le Département affiche un objectif de 1900 enseignants formés. Jérôme Cachin

Les élèves vaudois de 3 et 4 P (6 à 8 ans) disposeront d’un robot Thymio par classe (archives). Florian Cella

Deux ans et demi après le lancement des premiers projets pilotes, le numérique et l’école vaudoise font-ils bon ménage? Malgré le retard causé par le coronavirus, la réponse est oui, selon Cesla Amarelle. La cheffe du Département de la formation a fait le point sur la montée en puissance du numérique dans les classes. L’objectif s’appuie sur un budget pluriannuel et il est maintenu, assure-t-elle.

À fin 2019, le parlement cantonal a adopté deux enveloppes budgétaires déterminantes pour le numérique scolaire: 20 millions de francs pour la formation continue des enseignants et le développement d’outils, ainsi que 10 millions pour l’équipement. Ces sommes couvrent les années 2020 à 2022. Le bilan financier de l’année 2020 montre le retard pris à cause de la pandémie, puisque trois quarts des montants prévus ont été réellement investis.