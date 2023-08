Un été au zénith (27/41) – La révolution qui a fait tourner la Terre autour du Soleil La découverte de l’héliocentrisme a bouleversé notre conception du monde. Explications avec Jean-François Bert, sociologue et historien des sciences. Natacha Rossel

Une représentation du système solaire avec la Terre en son centre, par le cartographe portugais Bartolomeu Velho (1568).

«Et pourtant, elle tourne!» La célèbre phrase attribuée à Galilée évoque l’un des plus grands chamboulements de l’histoire de l’humanité. Nous sommes en 1633. Le savant italien, suivant la théorie émise un peu moins d’un siècle plus tôt par le Polonais Nicolas Copernic, se voit taxé d’hérésie. Son forfait? Avoir démontré que la Terre ne trône pas au centre de l’univers, qu’elle gravite autour du Soleil et tourne sur elle-même.

Dans un Occident régi par le dogme chrétien qui place l’homme au cœur de la Création, la théorie fait réagir. Le livre de Copernic, «Des révolutions des orbes célestes», sera mis à l’Index. Galilée, lui, sera contraint à l’abjuration par le tribunal de l’Inquisition. Comment la révolution copernicienne a-t-elle révolutionné le monde? Le point avec Jean-François Bert, sociologue et historien des sciences.

En quoi la découverte de Copernic est-elle une révolution? Copernic a proposé une nouvelle vision de l’univers, qui a fondamentalement remis en question les dogmes religieux. La publication de son ouvrage, en 1543, provoque un grand désarroi chez ses premiers lecteurs. Les hommes d’alors étaient persuadés que le cosmos était ordonné autour de la Terre. Cette certitude, inscrite dans les textes religieux, est remise en question par les hypothèses de Copernic qui démontre que le Soleil est au centre de l’univers connu et que la Terre est conduite par un double mouvement, une révolution autour du Soleil et une rotation sur elle-même. On n’est plus sûr de rien. Le moment copernicien constitue donc le point de départ du développement de la science moderne.

Jean-François Bert, sociologue et historien des sciences. DR

Comment concevait-on le monde jusqu’alors? L’idée de géocentrisme, qui place la Terre au centre de l’univers, remonte à l’Antiquité. Au Moyen Âge, les savants vont s’appuyer sur deux grands textes parvenus en Occident, ceux d’Aristote et de Ptolémée, pour développer le modèle géocentrique. L’adoption de cette théorie résout deux problématiques: d’une part, elle colle très bien avec le récit de l’Ancien Testament. Par exemple, un passage du «Livre de Josué» relate que Dieu a arrêté le soleil sur Gabaon. Dieu arrête le soleil, donc celui-ci bouge. D’autre part, ce système permet de rendre compte du sens commun: quand on regarde le Soleil se lever et qu’on le suit tout au long de la journée, on le voit se déplacer. On ne voit ni ne sent la Terre tourner. Le système géocentrique permet donc d’expliquer cette impression que le soleil effectue une rotation autour de notre planète.

Nicolas Copernic, portrait de 1580 (auteur inconnu).

L’hypothèse de Copernic vient donc déboulonner ce socle de pensée… Le travail de Copernic consiste en effet à déconstruire le modèle géocentrique. Le sens commun ne peut constituer une explication tangible, aussi il décide d’envisager un autre modèle explicatif à partir d’une réflexion mathématique. C’est en cela qu’il peut être considéré comme l’un des précurseurs de la science moderne. Cela dit, je tiens à préciser que ce que l’on appelle la révolution copernicienne n’est pas réellement le fait de Copernic, qui a maintenu quelque chose de l’Ancien-Monde dans le nouveau qu’il a dessiné. Il a formulé une hypothèse tout en étant parfaitement conscient que celle-ci risquait de poser des problèmes théologiques, car il était chanoine. C’est ce qui va arriver à partir de Copernic qui est intéressant.

Les néogéocentristes contre la science Galilée a beau avoir démontré que la Terre tourne autour du Soleil, des résistances demeurent. «Dès le XIXe siècle, il existe une mouvance de gens qui se revendiquent comme étant des néogéocentristes», explique Jean-François Bert. À l’image du platisme (croyance selon laquelle la Terre serait plate), ce courant a un certain nombre d’adeptes sur les réseaux sociaux. «Au départ, ces courants sont liés aux mouvements créationnistes, qui font une lecture littérale de la Bible, observe le chercheur. Aujourd’hui, ce sont plutôt des personnes antiscience. Ils en ont contre la science moderne, le langage mathématique, les formes d’explication complexes, et considèrent que la vérité réside dans la simplicité. Autrement dit, dans les textes religieux.» Ces croyances posent des questions sociologiques: pourquoi des gens instruits et parfois ayant fait des études supérieures adhèrent-ils à ces visions-là? Des mécanismes psychologiques seraient à l’œuvre, mais pas uniquement: «Ce qui est insupportable aux oreilles de ces gens-là, c’est aussi le déplacement: l’homme n’est plus au centre de la Création. Ces personnes sont confrontées à un biais narcissique et préfèrent donc se retourner contre la science. Copernic étant considéré comme précurseur de la science moderne, ils le rejettent en bloc.»

On en arrive à Galilée. Quel est son rôle dans la révolution copernicienne? Comme Copernic meurt l’année de la publication de son livre, il ne peut pas répondre à ses détracteurs et aux oppositions que ceux-ci formulent. Deux savants prennent alors sa défense: Kepler, puis Galilée. Une grande partie du parcours intellectuel de Galilée réside dans la défense de l’hypothèse copernicienne. En 1609, il parvient à prouver l’hypothèse héliocentrique par des observations de la Lune.

En quoi la démonstration de Galilée marque-t-elle un tournant? Cela change radicalement la donne, car Galilée affirme que ses observations ont une valeur de vérité. L’Église catholique va rétorquer que c’est elle qui détient la vérité, vu que celle-ci se trouve dans les textes religieux. Le débat science-religion prend alors naissance et devient un débat autour de la question de la vérité: qu’est-ce qui fait preuve irréfutable? Faut-il continuer à accepter le discours biblique alors que des observations puis des expérimentations vont démontrer ses erreurs? Cette affaire donne lieu au premier procès de Galilée, en 1616, qui va mener à la mise à l’Index des écrits de Copernic. Malgré tout, Galilée va continuer de défendre cette hypothèse de l’héliocentrisme, ce qui va le mener à son second procès, en 1633, devant le tribunal de l’Inquisition. Galilée est conduit à abjurer pour éviter la prison.

Portrait de Galilée par Justus Sustermans, 1636.

Quand le système héliocentrique sera-t-il accepté? L’interdiction de l’ouvrage de Copernic reste en vigueur jusqu’au XVIIIe siècle. En 1712, le Vatican autorise l’enseignement de l’héliocentrisme, mais uniquement à titre d’hypothèse. En 1835, les livres de Copernic, Galilée et Kepler sont enfin retirés de l’Index. Mais les institutions religieuses mettront du temps à accepter la démonstration de Galilée. Les rapports entre science et religion continuent d’être compliqués.

Aujourd’hui encore? L’un des premiers gestes du pape Jean-Paul II a son arrivée au Vatican été de rouvrir le procès de Galilée et d’en proposer une nouvelle lecture, confiée à des théologiens et des historiens. Cette grande entreprise se clôt en 1992 par un grand ouvrage destiné à déterminer qui a eu tort, et on arrive à ce formidable résultat… que tout le monde a eu tort! Galilée a commis l’erreur de présenter l’hypothèse de Copernic comme étant la vérité, les théologiens de l’époque celle de considérer que la vérité du texte biblique était supérieure à la vérité scientifique. De facto, Galilée a été réhabilité et l’institution catholique a pris conscience qu’il n’y a plus de doute sur l’héliocentrisme. Mais on peut parler d’un «syndrome Galilée»: les suites de cette affaire sont encore palpables et l’ombre du moment Copernic-Galilée plane toujours sur les rapports entre science et religion.

L’héliocentrisme avant Copernic Copernic n’est pas le premier savant à concevoir un autre modèle que le système géocentrique. Dans son ouvrage «Copernic et Newton n’étaient pas seuls», le chercheur James Poskett décrit l’influence de la pensée des mondes musulman et oriental sur l’émergence de la science moderne occidentale. Un chapitre est consacré à la théorie héliocentrique et aux prédécesseurs du chanoine polonais. «Copernic a lu les travaux d’astronomes au cours de ses études, souligne Jean-François Bert. Il a eu accès à des ouvrages traduits du perse et de l’arabe où il était fait mention de la substitution du Soleil et de la Terre.» James Poskett, «Copernic et Newton n’étaient pas seuls Ce que la science moderne doit aux sociétés non européennes», Éd. du Seuil, 2022, 512 p.

