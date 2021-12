Humour champêtre pour les Fêtes – La Revue de Corcelles comme remède au cafard pandémique À l’enseigne de «Cons (mais) finement», une quinzaine de comédiens fouleront les planches, ces prochains jours. Sébastien Galliker

Sous la supervision d’Alex Krieger (à droite), la protection civile s’active pour l’ouverture du centre de vaccination de Beaulieu à Lausanne. SÉBASTIEN GALLIKER

«On ne sait même pas si on va le jouer, ce spectacle.» Médecin-chef de la Revue du FC Corcelles-près-Payerne, Alex Krieger aimerait bien ne pas parler que de Covid à l’heure où sa troupe d’une quinzaine d’infirmiers et d’instrumentistes s’apprête à brûler les planches de la grande salle pour une première dose.

Mais avec la menace de la 5e vague de pandémie et les restrictions qui l’accompagnent, difficile de passer à côté. «Deux soirées sont complètes actuellement, mais les prochaines décisions pourraient libérer quelques sièges», avoue d’ailleurs le metteur en scène, si les non-vaccinés ou guéris en sont exclus.

«La crise est le support de la soirée, mais on a aussi envie de parler et rigoler d’autre chose.» Alex Krieger, médecin-chef de la Revue du FC Corcelles

D’ailleurs, son spectacle, précédé d’un repas pour ceux qui le souhaitent, s’intitule «Cons (mais) finement». Autant dire que celui qui est acteur depuis 1985 et auteur depuis 1995 avait la pandémie à l’esprit au moment d’écrire la trame de ce «remède contre la morosité ambiante». «La crise est le support de la soirée, mais on a aussi envie de parler et rigoler d’autre chose», reprend Alex Krieger, encadré par le pianiste Raphaël Sudan pour rythmer les soins intensifs.

Atchoum isolé

Les transgenres, la politique locale comme cantonale, le harcèlement, la mort, les zadistes ou encore l’école de recrues à domicile passeront notamment à la moulinette du rendez-vous triennal. On appréciera notamment la performance d’un soldat en apprentissage de la marche au pas. «En rang par un, en colonne par un, rassemblement!» Un sketch ponctué par un nettoyage des chaussures militaires par vidéoconférence.

Si Blanche-Neige ne sera accompagnée que de six nains, Atchoum ayant été isolé, Alex Krieger se réjouit surtout de goûter le ressenti du public au numéro sur le harcèlement des femmes. «Le sujet est sensible, mais personne ne m’a fait de remarque après la lecture du scénario, cela devrait donc passer», se réjouit le responsable. Le public pourra juger dès ce vendredi.

Une revue ne peut pas passer à côté de l’année politique. Organisation tentaculaire présente partout dans les campagnes, mais pas dans les villes, le PLR y est notamment raillé. SÉBASTIEN GALLIKER

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.