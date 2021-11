CONCOURS | 50 x 2 places à gagner – La Revue de Lausanne «En Présentiel» 15 x 2 places offertes pour la représentation du jeudi 9 décembre 2021 à 19h30.

La Revue de Lausanne «En Présentiel» DR

Toute la troupe de la Revue de Lausanne est de retour EN PRÉSENTIEL au Centre Culturel des Terreaux!

Encore une année riche en actualités, en pandémie, en trucs plus ou moins marrants. Au final, surtout, plein de choses dont on avait un grand besoin de rire avec vous. Et promis, on va pas trop parler virus, parce qu’il s’est passé plein d’autres machins rigolos.

Pour ça, on s’est fait plaisir niveau casting: aux habitué·e·s Simon Romang, Laura Guerrero, Pascal Vincent s’ajoutent les formidables Charlotte Dumur et Marie-Eve Fehlbaum. 2021 marque aussi le grand retour (qui a dit inespéré?) de Joseph Gorgoni!

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: