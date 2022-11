«En chantier» aux Terreaux – La «Revue de Lausanne» se fraie un chemin vers Broadway Sept joyeux drilles brocardent les travaux, les politiques et l’épisode du lion d’Épalinges dans un show plus musical que jamais. Natacha Rossel

Frank Michaux en héros de «Retour vers le futur» version lausannoise. Derrière lui, Laura Guerrero, Charlotte Dumur, Dominique Tille, Maureen Béguin et Simon Romang. Louise Rossier

Non contente de déclencher l’hilarité depuis une poignée d’années, la troupe de la «Revue de Lausanne» ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin. En ce mardi soir de première, sept trublions – tous excellents – ont livré un spectacle haut en couleur, plus musical que jamais, entre les murs du Centre culturel des Terreaux. Écrit en équipe et cimenté par les trois maîtres d’œuvre que sont Blaise Bersinger, Benjamin Décosterd et Sébastien Corthésy, la «Revue» déroule pour la première fois une «rubalise» thématique: «En chantier» brocarde avec malice les travaux qui ont envahi Lausanne. Mais pas seulement.