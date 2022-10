Humour aux Terreaux – La Revue de Lausanne va casser des briques! Plus musical que jamais, le show passera au crible l’année 2022 en déroulant une rubalise thématique. Coup de fil au maître d’œuvre, Sébastien Corthésy. Natacha Rossel

Un ballet de grues, des ouvriers affairés, des automobilistes excédés, des bus déviés et des piétons paumés. Les chantiers ont envahi Lausanne, et le pétchi qu’ils ne manquent pas d’engendrer n’ont évidemment pas échappé au regard acéré de l’équipe de la Revue de Lausanne. En bleu de travail et casques vissés sur la tronche, les joyeux lurons tronçonneront l’année 2022 du 22 novembre au 31 décembre au Centre culturel des Terreaux. Enfin… si le public arrive à se frayer un chemin jusqu’au théâtre, espèrent le maître d’œuvre Sébastien Corthésy et ses comparses.

Pour la première fois, donc, le show suivra un fil rouge, ou plutôt une rubalise. «Le thème du chantier nous est apparu il y a un bon moment, quand on a appris que le Grand-Pont allait être fermé une année pour sa réfection, alors que le pont Chauderon venait de rouvrir sur une voie», explique le metteur en scène et coauteur des textes. Le retard des travaux maous de la gare? «Du pain bénit!»

«Nathanaël Rochat va chanter. Quand je vous dis qu’on prend tous les risques!» Sébastien Corthésy, metteur en scène et coauteur des textes de la Revue

C’est Nathanaël Rochat qui a allumé la mèche avec une blague: «Au bout d’un moment il faudrait abandonner quand on voit qu’on n’y arrive pas», imite Sébastien Corthésy. «À partir de là, on s’est dit qu’il y avait matière à écrire plusieurs sketches et la scénographie a été conçue sur le thème. Mais on parlera aussi de plein d’autres choses… comme le lion d’Épalinges.»

Casting renouvelé

Autre nouveauté, la Revue sera plus musicale que jamais, avec une distribution en partie renouvelée qui voit arriver Dominique Tille, Frank Michaud et Maureen Béguin aux côtés de Charlotte Dumur, Laura Guerrero, Simon Romang et Nathanaël Rochat en alternance avec Pierric Tenthorey. «On prend des risques et on pousse le curseur un peu plus loin vers la comédie musicale, avec notamment un numéro assez ambitieux», reprend Sébastien Corthésy. Qui prévient: «Nathanaël Rochat va chanter. Quand je vous dis qu’on prend tous les risques!»

