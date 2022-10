Culture sur le Plateau du Jorat – La Revue de Thierrens revient avec une liberté de ton intacte L’écriture des sketches tourne à plein régime, alors que les trois quarts des places pour les représentations ont déjà trouvé preneur. Sylvain Muller

Séance de travail dans la bonne humeur pour une partie des auteurs (et souvent acteurs) de la Revue de Thierrens: (de g. à dr) Jérémie Crisinel, Jacques Mooser, Denis Meylan dit Bouillon, et Christian Crisinel. 24HEURES – JEAN-PAUL GUINNARD

C’est beau la confiance! Alors qu’il reste un million de détails à régler et que tous les textes et chansons ne sont même pas encore écrits, les trois quarts des billets de la Revue de Thierrens ont déjà trouvé preneur. À deux mois de la première… «ça nous touche! confie Jérémie Crisinel. On craignait quand même un peu que les gens nous aient oubliés. Mais dès l’ouverture des réservations, en septembre, les réservations habituelles des groupes sont arrivées.»