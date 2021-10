«Aigle s’éclate» avec humour – La Revue du Chablais prête à tout dézinguer Le spectacle biennal concocté par «Aigle s’éclate» débute ce week-end. Sous le thème de la BD, Covid, mariage pour tous, dérèglement climatique et politique sont passés au crible. Christophe Boillat

La BD est le fil rouge de «Satire de partout». Autour principalement de Tintin, Astérix et Gaston Lagaffe. «Aigle s’éclate» – Suzy Mazzanisi ©

Comme tous les deux ans à la même époque, l’association «Aigle s’éclate» donne à voir sa célèbre Revue du Chablais. Depuis 1987 que ça dure, le spectacle satirique de la société locale n’a jamais vu son succès se démentir. À tel point que lors de la dernière édition, la session avait été allongée d’une semaine. La revue «Satire de partout» sera déclinée dès vendredi durant quatre semaines. C’est l’une des seules de cette envergure dans la région en cette période de pandémie.

«C’est de l’humour jamais méchant, pas en dessous de la ceinture. Certains aimeraient que l’on soit plus agressif, mais pas de règlement de comptes chez nous.» Claude Feole, auteur et metteur en scène

Le fil rouge du spectacle est la bande dessinée, autour de trois personnages emblématiques: Gaston Lagaffe, Astérix et Tintin. La vingtaine de tableaux met en lumière des événements mondiaux, nationaux, locaux, à la sauce rigolote. «Évidemment, la crise sanitaire du Covid est largement et logiquement déclinée. Mais pas seulement», indique Claude Feole, auteur et metteur en scène. Greta et les dérèglements climatiques, la candidature de l’ancien syndic Frédéric Borloz au Conseil d’État seront aussi pilonnés. Ou encore le mariage pour tous. «Dans notre spectacle, nous célébrerons le mariage d’Astérix et Tintin», annonce l’auteur.

Braquage façon Netflix

Une constante dans la revue: le tir à fleuret moucheté: «C’est de l’humour jamais méchant, pas en dessous de la ceinture. Certains aimeraient que l’on soit plus agressif, mais pas de règlement de comptes chez nous. On se moque gentiment de personnes pour illustrer des problématiques bien réelles. On mélange les genres et on les relie au local. Comme Netflix et sa célèbre «Casa de Papel». Ici, la Municipalité déguisée braque le Conseil communal à la salle de l’Aiglon pour financer le futur Espace événements des Glariers», conclut Claude Feole.

Acteurs, auteurs, costumiers, techniciens, cuisiniers, serveurs, etc., ils sont plus de quarante amateurs et bénévoles à œuvrer à «Satire de partout», dont le budget est d’environ 100’000 francs.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.