CONCOURS | 15 x 2 billets à gagner – La Revue Vaudoise de Cuche et Barbezat 15 x 2 billets offerts pour la représentation du jeudi 25 novembre 2021 à 19h.

La Revue Vaudoise de Cuche et Barbezat DR

La Revue Vaudoise de Cuche & Barbezat revient pour une troisième édition dès le 28 octobre 2021 au casino Barrière de Montreux!

On retrouve donc Cuche et Barbezat qui mèneront une nouvelle fois cette Revue Vaudoise et s’entoureront à nouveau de nombreux humoristes du cru, tels que Les Peutch, Jenny Lorant, Nathalie Devantay ou encore Mirko Rochat.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: