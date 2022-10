Humour à Montreux – La «Revue vaudoise» fait le tour de l’année à 360° Emmenés par Cuche et Barbezat, les joyeux lurons de la Revue passent 2022 au crible sous le chapiteau «Magic Mirror» installé au port de Territet. Natacha Rossel

Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbezat dans le rôle d’un chameau, un de ces animaux qu’on ne voit plus au Knie. Elsa Mesot

Un casting en partie renouvelé, un déménagement du Casino de Montreux au port de Territet et de la musique live: la «Revue vaudoise» change ses habitudes. Même Cuche et Barbezat ne montrent pas leurs fesses, c’est dire! Tout fout le camp? Pas tout à fait. Comme à son habitude, la fine équipe vilipende les personnalités avec malice dans cette 4e cuvée, jusqu’au 30 novembre (et plus si affinités). Baigné dans une ambiance cabaret, le spectacle fait le tour de l’année à 360° sous le chapiteau «Magic Mirror», évoquant les salles de bal des années folles.