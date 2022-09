Rions de nous – La Revue vaudoise fera le tour de la question Pour la première fois sur une scène à 360° et au port de Territet, l’exercice satirique réunira Yann Lambiel, Cuche & Barbezat, Nathalie Devantay and Co. dès le 20 octobre. Francois Barras

Cuche et Barbezat avaient déjà mené le bal dans la Revue Vaudoise de 2021. La Revue Vaudoise

Pour faire le tour d’une grosse année d’actualité, une scène ronde s’imposait! Ce n’est pas la dernière des innovations annoncées par les organisateurs de la cuvée 2022 de la Revue vaudoise: celle-ci prendra ses aises durant 40 représentations dans le cadre à la fois intime et grandiose du port de Territet. Et sera jouée, donc, sur cette scène à 360° baptisée «Magic Mirror» qui accueillera du 20 octobre au 30 novembre les éclats satiriques de Yann Lambiel, Cuche & Barbezat, Nathalie Devantay, Jenny Lorant et Marc Donnet-Monay, accompagnés par le guitariste Florent Bernheim et le beatboxer Keumart.

«Rire des Vaudois, c’est rire de nous-mêmes.» Jean-Luc Barbezat, directeur artistique de la Revue v audoise

Ce «Magic Mirror», quèsako? La production le présente comme un chapiteau de bois, de velours et de miroirs conçu comme une salle de bal itinérante des années folles, venu de Hollande est monté spécialement pour cette édition. La mise en scène peut ainsi s’imaginer à 360°, avec des places tout autour de la piste centrale ainsi que des alcôves et loges VIP, pour une capacité d’accueil de 340 personnes.

Actu du coin et d’ailleurs

Le texte de cette 4e Revue vaudoise a été traité en collectif, sous l’impulsion de Yann Lambiel qui épaule Jean-Luc Barbezat, le fondateur, à la mise en scène et à la direction artistique. Au menu: actu du cru mais aussi nationale et internationale – il y a de quoi. «On va faire le show d’une part et on va aussi bien rire de nous-mêmes, prévient Barbezat. Rire des Vaudois, c’est rire de nous-mêmes. Et tous les Romands pourront rire de nous, car dans ce coin de pays, on cultive l’autodérision et nous allons l’exalter!»

