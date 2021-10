Humour au Casino de Montreux – La «Revue vaudoise» se rit du coronavirus Cuche et Barbezat et sa clique passent l’actu au crible dans la 3e édition de leur Revue, à l’affiche jusqu’au 28 décembre. Décryptage en sept points. Natacha Rossel

Jean-Luc Barbezat et Benjamin Cuche (au centre), entourés des Peutch (Noël Antonini, Carlos Henriquez et Richard Bugnon), de Jenny Lorant, Mirko Rochat et Nathalie Devantay. William Gammuto

Et de trois! L’équipe de la «Revue vaudoise» est de retour au Casino de Montreux jusqu’au 28 décembre. Dans un show rythmé, huit artistes passent au crible une année marquée par l’occupation de la colline du Mormont par les zadistes, la création d’un nouveau journal dans la région Riviera-Chablais, la victoire de la Suisse contre la France à l’Euro… et par une pandémie qui a un chouïa bouleversé nos vies.

Le casting

Noël Antonini (alias Maurice dans Les Peutch), Jenny Lorant, Carlos Henriquez (alias Fernand dans Les Peutch), Jean-Luc Barbezat, Benjamin Cuche, Christophe Bugnon (alias Ambroise dans Les Peutch), Nathalie Devantay et Mirko Rochat. William Gammuto

On ne change pas une équipe qui gagne. L’indéboulonnable duo formé par Cuche & Barbezat retrouve ses acolytes et leur plaisir de jouer ensemble est palpable. Mirko Rochat se met au jodel, Nathalie Devantay se glisse dans la peau de ses personnages fétiches (les sœurs Jacqueline, Jocelyne et Jeannine Favre) et Jenny Lorant chante les travers de 2021. Depuis leur loge privée, Les Peutch (Noël Antonini, Carlos Henriquez et Christophe Bugnon), trois vieux – pardon, personnes du troisième âge –, essaient tant bien que mal de suivre l’actu… avant que Jeannine Favre, directrice de l’EMS Les Pissenlits à Bofflens, tente de mettre le grappin sur leur argent!