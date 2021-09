Actifs financiers, immobilier, dividendes… – La richesse en Suisse en 10 chiffres Les riches sont-ils toujours plus riches? Quel est le nombre des contribuables les plus fortunés? Quelle est la valeur des actifs en mains des Suisses? Les réponses en quelques chiffres. Jean-Philippe Buchs

L’immobilier représente 44% des actifs en mains des ménages helvétiques. Keystone

Quel est le visage de la richesse des Helvètes? Réponse avec les statistiques de la Banque nationale suisse (BNS) et de l’Administration fédérale des contributions (AFC).

+441 milliards

Le nombre des contribuables les plus riches (patrimoine supérieur à 10 millions de francs) a presque triplé pour grimper de 6313 à 17 078 entre 2003 et 2017. Leur fortune nette (actifs moins passifs, avant prise en considération des déductions sociales) a explosé de 441 milliards de francs pour atteindre 646 milliards de francs en 2017. Soit une hausse de 215%. Le patrimoine a augmenté plus fortement que les revenus et le produit intérieur brut. Un quart de la population ne dispose d’aucune fortune.