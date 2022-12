Prix des carburants en France – La ristourne de l’État, ce sera fini en 2023 La remise de 10 centimes au litre sera remplacée par un chèque réservé aux foyers modestes, pour éviter notamment que les automobilistes étrangers continuent de bénéficier de l’aide. Fabrice Breithaupt

L’aide consentie par l’État français sera supprimée le 31 décembre à minuit. AFP

La ristourne consentie par l’État français sur les prix des carburants sera supprimée le 31 décembre à minuit. Exit les 10 centimes d’euros de moins sur le litre d’essence sans plomb et de diesel.



Dès le 1er janvier 2023, cette mesure sera remplacée par le versement unique, en début d’année, d’un chèque carburant de 100 euros. Ce chèque représente un coup de pouce équivalant à 10 centimes de remise sur 1000 litres de carburant acheté. Il sera uniquement réservé aux foyers français les plus modestes.



Pour rappel, la ristourne consentie par l’État français est financée par ce dernier depuis le 1er septembre. À la mi-novembre, elle avait été réduite de 30 à 10 centimes d’euros (autant en francs suisses) par litre de carburant. Parallèlement, la réduction prévue dans les stations-services Total de l’Hexagone avait été diminuée de 20 à 10 centimes.

Aide ciblée

Sur LCI, Gabriel Attal, ministre français délégué en charge des Comptes publics, a justifié le choix d’une aide ciblée par le fait que l’actuelle remise «finance aussi des personnes de pays voisins qui viennent faire le plein en France au frais du contribuable français et, de manière totalement indiscriminée, des gens qui en ont besoin et d’autres non». Parmi eux, les automobilistes suisses, entre autres.

On se souvient que, dans la région franco-suisse, cette ristourne avait créé la polémique. Le député de Haute-Savoie Loïc Hervé avait protesté cet été contre le fait que les Suisses faisant leur plein en France voisine profitent de l’aide gouvernementale, indûment selon lui.

Conditions à remplir

Concrètement, le chèque carburant sera soumis à conditions, comme l’explique BFM TV. Pour en bénéficier, il faut travailler (les indépendants et les fonctionnaires y auront droit, mais pas les chômeurs ni les retraités), posséder un véhicule motorisé et faire partie des 50% de Français les plus modestes, c’est-à-dire avoir un revenu fiscal de référence 2021 inférieur à 14’700 euros sur l’année. Environ 10 millions de personnes sont ainsi concernées dans l’Hexagone.

À noter que ce chèque ne sera pas conditionné au type de motorisation: les propriétaires de véhicules électriques qui correspondent aux critères précités pourront percevoir cette aide au même titre que ceux roulant en véhicule thermique (essence sans plomb, diesel ou hybride). Idem pour ceux se déplaçant en deux roues. En outre, cette aide ne s’entend pas par ménage, mais par personne: dans un couple de travailleurs où les deux conjoints possèdent chacun leur véhicule, 200 euros seront ainsi versés au total. Elle ne sera pas non plus conditionnée à un nombre minimal de kilomètres parcourus entre son lieu de domicile et son lieu de travail.

Coût d’un milliard d’euros

Pour toucher ce chèque, les personnes éligibles devront se déclarer sur la plateforme du Ministère français de l’Économie, via un espace dédié qui sera mis en ligne le 16 janvier. Le compte bancaire des bénéficiaires sera crédité du montant promis dans les huit jours suivants.

Précisons enfin que ce dispositif coûtera environ 1 milliard d’euros à l’État français.

