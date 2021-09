Gala du MET à New York – La robe «Tax the Rich», un coup de génie politico-mondain Icône de l’aile progressiste du Parti démocrate, Alexandria Ocasio-Cortez, s’est jointe au gratin de New York en l’interpellant avec un slogan-choc. Andrés Allemand Smaller

Alexandria Ocasio-Cortez et sa styliste Aurora James ont fait une entrée remarquée au gala du MET. AFP

Le timing était parfait. La députée Alexandria Ocasio-Cortez a fait sensation lundi soir à New York en se présentant au très fastueux gala du Metropolitan Museum of Art (MET) dans une robe de soirée blanche arborant dans le dos un slogan-choc en lettres rouge écarlate: «Tax the Rich». Un peu plus tôt dans la journée, les démocrates de la Chambre des représentants venaient justement de présenter un ambitieux projet de réforme fiscale, qui augmenterait les impôts des contribuables les plus fortunés et des grandes entreprises, revenant sur les baisses octroyées sous l’ère Trump.