La recréation à Cernier et Mézières de «La roue» d’Abel Gance sous la houlette de la Cinémathèque suisse et de l’orchestre des Jardins Musicaux de Cernier est un événement exceptionnel, au même titre que celle du film «Napoléon» au Palais de Beaulieu en 1988, dont le soussigné garde un souvenir indélébile.

Lire aussi Abo Un chef-d’œuvre du cinéma restauré «La roue» d’Abel Gance à nouveau sur les rails Se plonger dans ce monument du cinéma muet, c’est revivre un âge d’or de l’art au XXe siècle. Fernand Léger en a inspiré l’affiche; Arthur Honegger en a composé l’ouverture – son futur «Pacific 231»; Blaise Cendrars, assistant de Gance, a réalisé le premier «making-of» de l’histoire du cinéma. Et la partition complète d’origine réunit 56 compositeurs avec des trésors parfois inédits signés Milhaud, Fauré, Debussy, Saint-Saëns, Sibelius, Massenet ou encore Mascagni.

Pourtant, qui pouvait jusqu’ici se targuer d’avoir vu ce chef-d’œuvre? Le film original de 1923 durait près de huit heures; il a été raccourci, mutilé, démembré, son matériel éparpillé. L’aboutissement actuel est en réalité un travail de Sisyphe qui a mis un siècle à aboutir. La référence au mythe grec s’impose pour «La roue». Ce film ne raconte-t-il pas la destinée tragique d’un mécanicien de locomotive nommé Sisif? Déjà, l’histoire du tournage avait été une épopée éprouvante.

Sans parler de l’immense chantier de restauration déployé entre Paris, Bologne, Berlin et Lausanne autour d’archives lacunaires et très endommagées. Grâce aux volontés concordantes des Cinémathèques française et suisse et de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, une charte de restauration rigoureuse a pu être établie, garantissant une éthique irréprochable au moment de faire des choix de reconstitution. Un travail exemplaire pour une œuvre d’importance mondiale.

