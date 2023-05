Noms de rues à Lausanne – La route de Bel-Air s’appellera désormais Hélène-Monastier La Ville va rebaptiser neuf artères et places en hommage à des femmes. La pionnière du service civil est l’une d’entre elles. Marie Maurisse

L’enseignante et militante pacifiste Hélène Monastier, pionnière du service civil en Suisse, donnera son nom cet automne à la route de Bel-Air. WikimediaCommons

Oubliez la route de Bel-Air. Dès cet automne, celle-ci s’appellera route Hélène-Monastier, une enseignante née en 1882, militante auprès des socialistes chrétiens et fervente défenseuse du pacifisme. Celle-ci possède déjà une plaque commémorative en son honneur rue Pré-du-Marché 17. Mais cette fois, il s’agit d’imprégner davantage Bel-Air de son aura et de faire revivre symboliquement son engagement auprès des plus modestes.