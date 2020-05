Canton de Berne – La route du col du Pillon fermée plusieurs semaines Les fissures constatées il y a trois ans côté bernois se sont accentuées et elles nécessitent désormais des travaux pour remettre en état la chaussée.

Le canton de Vaud entend profiter de cette fermeture pour intervenir ponctuellement sur deux tronçons entre Les Diablerets et le col du Pillon. KEYSTONE

A partir de lundi prochain et jusqu’au 30 juin, la route du col du Pillon du côté bernois sera fermée en semaine en raison de travaux pour remettre en état la chaussée. Du côté vaudois, la route reste ouverte jusqu’à la frontière cantonale.

Les fissures constatées il y a trois ans par le personnel en charge de l’entretien des routes se sont accentuées. Le problème est dû avant tout à la composition du sous-sol qui est sensible au gel. La sécurité routière n’est donc plus garantie et une remise en état se révèle urgente, soulignent mardi les cantons de Berne et de Vaud.

La route du col côté bernois sera donc fermée en semaine à toute circulation de lundi 25 mai jusqu’au mardi 30 juin pour réaliser d’importants travaux. La route restera en revanche ouverte à la circulation sur une voie le week-end et le lundi de Pentecôte.

Travaux côté vaudois

Le canton de Vaud entend profiter de cette fermeture pour intervenir ponctuellement sur deux tronçons entre Les Diablerets et le col du Pillon qui présentent des affaissements dus à la géologie. Ces travaux pourraient provoquer quelques perturbations du trafic en raison des feux de signalisation.

