Ouest lausannois – La route du Lac clôt une étape de son lifting La route cantonale RC1 a été réaménagée sur 1,5 km à hauteur de Saint-Sulpice et Écublens. C’est le troisième tronçon remanié sur cet axe important. Chloé Din

Sur 1,5 km, la route cantonale à hauteur de Saint-Sulpice a été réaménagée, notamment avec des pistes mixtes vélos-piétons. Profil Paysage Sàrl

Avec l’été, la route du Lac a achevé la troisième phase d’un grand lifting commencé il y a plusieurs années, à proximité de l’EPFL et de l’Université de Lausanne. Depuis 2020 et jusqu’en juillet dernier, des travaux devisés à 17 millions de francs ont permis de réaménager un tronçon de 1,5 kilomètre de la route cantonale RC1, entre l’avenue du Tir-Fédéral, à Écublens, et la Venoge, aux confins de la commune de Saint-Sulpice.

Deux premières étapes avaient déjà concerné les abords du campus, plus à l’est, entre 2011 et 2012 et entre 2015 et 2016. La réfection de cet important axe routier se poursuivra avec un quatrième tronçon entre la Venoge et Morges, puis un cinquième entre Morges et Saint-Prex, deux étapes qui sont encore en phase d’étude.

Le réaménagement de la RC1 qui vient de s’achever est la troisième étape de travaux commencés en 2011 le long du campus EPFL-UNIL. État de Vaud

Les travaux qui viennent de s’achever dans l’Ouest lausannois ont permis plusieurs changements, en grande partie pour favoriser la mobilité douce. Sur 15’000 véhicules par jour enregistrés en 2015 sur ce tronçon, 210 étaient non motorisés. «C’était déjà une proportion de vélos importante, mais depuis, on en compte sans doute pas moins du double», observe Pierre Bays, chef de la division Infrastructures, à la Direction générale de la mobilité et des routes de l’État de Vaud.

Désormais, les cyclistes disposent de pistes mixtes piétons-vélos séparées de la chaussée par des bandes végétalisées. Pour les piétons, les trottoirs ont été élargis et les passages zébrés multipliés, de même que les îlots de sécurité. Sur la chaussée, des voies de bus ont été créées, un revêtement phonoabsorbant a été posé et la vitesse est désormais limitée à 60 km/h. À noter que la ligne de bus 701 ne passe plus par le centre de Saint-Sulpice, ce qui a pour effet de réduire son temps de parcours.

Une fête est organisée pour marquer la fin des travaux le samedi 27 août dès 11h30 au chemin du Bois à Saint-Sulpice.

