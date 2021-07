Météo exécrable - La route du lac entre Cully et Vevey toujours bloquée par un éboulement

Les cols du Susten et du Grimsel fermés à titre préventif

Les cols du Susten et du Grimsel ont été fermés au trafic en raison des risques de pluies torrentielles. La mesure reste en vigueur jusqu’à nouvel avis, a annoncé mardi l’Office des ponts et chaussées du canton du Berne.

KEYSTONE

Le col du Grimsel relie le canton de Berne à celui du Valais et le col du Susten le canton de Berne à celui d’Uri. Toujours en raison des fortes précipitations, le trafic ferroviaire entre Berne et Anet (BE) a été interrompu en raison d’un glissement de terrain entre Gümmenen (BE) et Chiètres (FR). La perturbation a cependant pu être levée, mais des retards sont encore prévisibles, ont annoncé les CFF.