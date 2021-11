Restaurant saisonnier – La Royale fondue grimpe au sommet du Savoy pour mieux voir le lac Le palace lausannois propose son Chalet d’alpage dans le SkyLounge, avec vue sur le lac et doudoune adéquate. David Moginier

L’Après Sky et son panorama enchanté.

Le Royal Savoy tenait Chalet l’hiver venu, avec une construction provisoire à l’ambiance alpine posée dans son jardin. Rouvert en juillet, le palace a réfléchi à une nouvelle formule et a trouvé une idée convaincante. Faire de son SkyLounge, à la vue panoramique sur le lac, l’écrin où présenter sa cuisine roborative et typique de la saison de ski. Le jeu de mots du nom de l’endroit a été trouvé par le directeur lui-même, Alain Kropf: l’Après Sky.

On y grimpe, donc, pour découvrir une décoration de chalet chic, tout de bois et de peaux de mouton, réchauffée par quelques poêles à gaz. Oui, la véranda vitrée est forcément mal isolée, mais l’ambiance devrait pallier le manque de degrés. Et, en cas de coup de froid, des parkas très chaudes sont fournies à l’entrée. Sinon, le vin chaud ou le chocolat chaud proposés font aussi l’affaire, voire un des cocktails spécialement imaginés pour l’endroit, afin de plaire tant aux familles qu’aux urbains.

Pour un simple verre ou un repas, l’Après Sky ouvert cette semaine offre une carte réduite mais convaincante imaginée par le nouveau chef du Royal Savoy, Ludovic Douteau, arrivé il y a deux mois seulement. On a testé les planchettes de belle qualité à partager autour d’une bouteille de vin (dès 38 fr.), avant de déguster la soupe à la courge, agrémentée de morceaux de marrons et servie avec une galette ultrafine style pita aux zestes d’agrume sur laquelle était posée la crème double à glisser dans la soupe (19 fr.). Tout cela est généreux, mais on a quand même attaqué la fondue moitié-moitié, tout à fait traditionnellem servie avec un excellent pain (29 fr.). En conclusion de notre visite, une déclinaison élégante du traditionnel Mont-Blanc s’accompagnait d’une glace aux marrons parfumée de whisky (16 fr.).

Mais l’offre est plus vaste que cela, avec un petit choix de salades pour les entrées ou les petites faims, une fondue à la bière brune dont le pain est remplacé par des bretzels ou une autre à la truffe (45 fr.). Les bons appétits sauteront sur un rösti montagnard, agrémenté de lard rôti, de raclette et d’un oeuf.

Quand le temps le permet, un grill installé à l’extérieur permet d’y griller son cervelas tout en sirotant un verre de chasselas. Sinon, la célèbre saucisse se retrouve aussi dans une salade dédiée. Et, au niveau des desserts, la fondue au chocolat reste un must à déguster en famille.

