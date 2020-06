Télévision – La RTS a nouveau disponible en France voisine Après plus d’une année d’absence, la télévision suisse romande peut être à nouveau captée par les foyers français. Une solution provisoire a été trouvée. Sa durée: trois ans. Olivier Francey

Vue de la tour de la Television Suisse, RTS, avec le logo RTS, photographie avant la conference de presse de presentation du nouveau studio HD de l'Actualite tv, ce jeudi 21 aout 2014 a Geneve. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) KEYSTONE

Cela faisait plus d’une année que le signal avait été interrompu. Dès aujourd’hui, les foyers français, limitrophes du canton de Genève, reçoivent à nouveau les chaînes de la RTS, annonce l’agglomération franco-valdo genevoise. Les émetteurs du Salève et de la Dôle qui permettaient le relais TNT des programmes helvétiques avaient été désactivés le 3 juin 2019. Ils ont été «remis en route, (…), au terme de plusieurs jours d’essais».

La route a été longue, à en croire le communiqué de l’agglomération, puisqu’il aura fallu obtenir des autorisations de diffusion et d’accès aux sites pour des interventions techniques. La pandémie, elle aussi, aura retardé la délivrance de ces autorisations. La concession des deux émetteurs avait pourtant reçu l’aval de l’Office fédéral de la communication et du Conseil supérieur de l’audiovisuel respectivement en mars et avril 2020.

Comment recevoir la RTS à son domicile dans le Genevois français?

Techniquement, une recherche automatique de chaînes est «indispensable» pour retrouver les programmes RTS1 et RTS2 sur les récepteurs TV ou box TNT recevant le signal par antenne terrestre, selon le communiqué. Ces programmes devraient apparaître «à partir du chiffre 800». Les récepteurs doivent être compatibles avec la norme actuelle «DVBT-2».

Les écrans de moins de 6 ans devraient être compatibles. Pour les autres, une box TNT est nécessaire en complément. Pour les foyers ayant une réception des chaînes TV par internet (IPTV) et ayant un abonnement avec «Orange», une mise à jour sera faite par l’opérateur à partir du 9 juillet prochain, permettant un retour automatique des chaînes. Les dates de retour pour les autres opérateurs ne sont pas encore connues.

À noter enfin qu’une participation financière à hauteur de 95’000 francs a été apporté par l’agglomération. Laquelle rappelle qu’il s’agit d’une solution provisoire d’une durée de trois ans. «Un modèle économique plus pérenne devra à terme être étudié», annonce-t-elle encore.