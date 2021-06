Coupes budgétaires – La RTS supprime «T.T.C.» et rabote «Infrarouge» Deux émissions phares de la Radio Télévision Suisse font les frais des mesures d’économie annoncées par la direction ce lundi. Yannick Van Der Schueren

La RTS a détaillé ses mesures d’économie ce lundi après-midi.

Le couperet est tombé ce lundi après-midi. L’émission «T.T.C.» va disparaître et «Infrarouge» passera à une diffusion bimensuelle, a annoncé la RTS en présentant une série de mesures d’économie. La direction, qui s’engage «à limiter au maximum les licenciements en privilégiant les départs à la retraite», a précisé que ces coupes budgétaires s’étaleraient sur trois ans. Comme annoncé en octobre dernier, ces mesures pourraient impliquer la suppression de 50 à 65 postes dans les quatre prochaines années.

Baisse des revenus publicitaires

Pour justifier ces décisions, la RTS a expliqué qu’en raison de «la baisse constante des recettes commerciales (publicité et sponsoring)», l’entreprise audiovisuelle de service public allait devoir économiser «15 millions de francs d’ici 2024 et plus ou moins 5 millions de plus en 2025 si la situation ne se stabilise pas. La redevance étant plafonnée, ces pertes ne peuvent pas être compensées», a-t-elle ajouté.

La RTS entend toutefois réinvestir quelque 5 millions «dans de nouveaux projets dans l’offre TV et digitale, afin de toucher un public plus diversifié».

Le magazine «T.T.C.» va donc disparaître du petit écran en juin 2022, soit quelques mois avant le départ à la retraite de son producteur, Patrick Fischer. Ce rendez-vous économique, lancé en 2007, sera remplacé par une nouvelle émission dès janvier 2023. Par ailleurs, les débats d’actualité d’«Infrarouge» ne seront plus proposés qu’un mercredi sur deux dès 2023, mais à une heure de plus grande écoute, à 20 h 10. La durée des magazines diffusés à 20 h devrait pour leur part être raccourcie. Selon Blick, l’émission «Passe-moi les jumelles» notamment serait ainsi raccourcie de 15 minutes.

Grille radiophonique revisitée

La direction de la RTS a également annoncé vouloir «revoir profondément la grille de La Première, avec un projet qui puisse répondre au besoin d’économies et de rajeunissement du public». Quant à Espace 2, elle va poursuivre son évolution vers une chaîne de musique classique.

Enfin du côté des sports, informe la RTS dans son communiqué, «l’émission «Sport Dernière» passera en tout image», soit sans présentation en studio, du lundi au vendredi. En revanche, «un magazine hebdomadaire sur le football européen sera proposé le jeudi soir en prime time sur RTS 2».

