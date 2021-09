Bovet Tissus ferme ses portes – La rue Centrale de Lausanne perd une enseigne emblématique L’heure de la retraite a sonné pour les patrons de Bovet Tissus, qui baissent le rideau sans chercher de repreneur. Alain Detraz

L’histoire s’arrête après septante-cinq ans d’existence à Lausanne pour Bovet Tissus SA. Le magasin de la rue Centrale fermera définitivement ses portes à la fin décembre. «Ce sera peut-être avant, si on vend tout notre stock», prévient Philippe Bovet. Lui et son épouse Nicole ont en effet décidé de prendre leur retraite. Surprise, ce n’est ni à cause du Covid ni à cause du développement du commerce en ligne que les futurs retraités ont pris leur décision. «Grâce à nos fidèles clients, nous avons fait de meilleures affaires l’an dernier qu’avant la pandémie», confie Philippe Bovet.

Les deux patrons ne présentent pas de signe de nostalgie au moment d’évoquer cette fermeture. C’est qu’elle coïncide avec l’âge de la retraite pour une partie du personnel également, la fin de leur bail, ainsi que l’absence de relève du côté familial. Du coup, les deux époux indiquent avoir pris leur décision bien avant l’arrivée du Covid, sans vraiment chercher à remettre les clés de la maison. «Notre enseigne est une société anonyme, explique Philippe Bovet. On préfère partir en laissant un bon souvenir plutôt que de la vendre sans savoir ce qu’un acheteur en fera.»

Ce sont donc les souvenirs qui demeureront pour ce magasin qui aura connu plusieurs déménagements sans jamais quitter la rue Centrale. «Mon père, André, était un malin», commence Philippe Bovet, au moment de revenir sur l’histoire de ce commerce né en 1946. La période d’après-guerre rendait certains achats compliqués. Les draps notamment. Et c’est en découpant ses draps à bon prix, à même le trottoir, que le fondateur de la maison avait attiré les foules.

La pile de catalogues remontant aux années 50 rappelle aussi son rôle de précurseur. «Il a été le premier à vendre par correspondance, explique Philippe Bovet. Les articles n’étaient que des dessins, mais les gens achetaient.» En reprenant l’affaire, au début des années 80, le nouveau patron a dû faire face à la montée en puissance des grands distributeurs.

Plutôt que de continuer à régater sur les prix face à ces géants, Philippe décide de réorienter le commerce familial en montant en gamme. La vente de matelas, de literie, s’est ajoutée à la confection de rideaux et d’autres décorations. «C’est un marché de niche où le client vient chercher des conseils et une forme d’artisanat», relèvent les deux époux. Une façon de consommer qui tend à se raréfier. En témoigne leur machine à régénérer le duvet des couettes, qui tourne encore dans leur atelier d’Ouchy.

Difficile pour celui qui a présidé la Société coopérative des commerçants lausannois d’imaginer ce que sera le commerce du centre-ville dans quinze ans, tant les changements ont été nombreux. «On est un peu des dinosaures», sourit-il au moment de fermer la porte.

