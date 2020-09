Aménagement d’une voie de desserte – La rue du Rhône, à Aigle, sera plus sûre et conviviale La Municipalité va engager près de 1,4 million de francs pour aménager une partie de cette voie de desserte, notamment pour la rendre plus sûre pour les piétons et les cyclistes. Christophe Boillat

Ce tronçon de la rue du Rhône, ici près de la rue de Margencel, sera élargi, et un trottoir surélevé et continu créé. La ville a racheté des bouts de propriété pour pouvoir y procéder. Des murs seront déplacés. Vanessa Cardoso

Envisagé depuis plusieurs années, l’aménagement de la rue du Rhône a été décidé par la Municipalité. Cette démarche s’inscrit dans la politique de mise en vigueur en zone 30 du centre-ville, ainsi que par l’éclosion du nouveau quartier contigu du Clos du Bourg et son intégration à cet axe.

Artère «pénétrante», proche du centre et de la gare et qui dessert plusieurs commerces et habitations, la rue du Rhône est dans «un état déplorable», avance l’Exécutif dans son projet. Les trottoirs sont discontinus à de nombreux endroits, le revêtement est en mauvais état, le parking sauvage y est présent, aucun espace végétal ni de détente n’y figure. Le cheminement des piétons et des personnes à mobilité réduite, ainsi que des vélos, peut se révéler dangereux.

«Depuis de nombreuses années, la sécurité des usagers n’est pas garantie. Il était important d’y remédier» Grégory Devaud, municipal

Trois secteurs principaux de cette voie de desserte vont être revus: les carrefours Rhône-Margencel et Rhône-Gare, ainsi que le tracé entre deux. Ici, la voie de circulation à sens unique est étroite et problématique, les véhicules frôlant les piétons. «En effet, depuis de nombreuses années, la sécurité des usagers n’est pas garantie. Il était important d’y remédier», déclare Grégory Devaud, municipal chargé du dossier.

«La Commune a acquis des parties de parcelles pour pouvoir élargir la chaussée qui sera de 3 m 20 de large en moyenne, avec la création d’un trottoir surélevé continu de 1 m 60 de large. Des murs de propriété seront déplacés en ce sens», détaille l’édile. Plus loin sur l’axe, en direction de la rue du Midi, un trottoir continu est aussi prévu.

Revêtement à réparer

L’ensemble des revêtements de la route sera réparé. Des bancs, propices à la détente, seront installés; des arbres plantés. L’éclairage public sera revu, avec la pose de six ensembles dotés de luminaires de type LED.

Ces aménagements sécuritaires et conviviaux ont un coût important: près de 1,4 million de francs. Le Conseil communal se déterminera, normalement fin septembre, pour octroyer ce crédit à sa Municipalité. Les travaux devront faire l’objet d’une enquête publique et devront être avalisés par le Canton, au vu de la modification du trafic routier. Les travaux sont prévus dès février. Ils dureront environ huit mois.