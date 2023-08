Un été au zénith (33/41) – La ruée sur l’énergie solaire a enfin commencé Après avoir pris du retard, la Suisse mise sur le photovoltaïque pour atteindre la neutralité climatique. Et veut relocaliser la fabrication des panneaux. Marie Maurisse

Un bâtiment de l'EPFL équipé de panneaux solaires sur sa façade. 24heures/Odile Meylan

Devant le Laboratoire d’énergie solaire de l’EPFL, le professeur Jean-Louis Scartezzini lève les yeux et pointe du doigt les panneaux photovoltaïques fixés en avant du toit. «Ils sont là depuis le début des années 90, se souvient-il avec nostalgie. À l’époque, il s’agissait de l’installation solaire la plus puissante de Suisse et peut-être d’Europe.» Ceux-ci fonctionnent toujours et ont même résisté à la tempête passée début juillet.

À l’époque, le physicien et ses collègues sont des pionniers. Pour eux, l’énergie solaire va révolutionner le monde. Trente ans plus tard, Jean-Louis Scartezzini soupire: «La Suisse a malheureusement pris au moins dix ans de retard, surtout par manque de volontarisme politique.» Ce spécialiste a pris sa retraite il y a six mois, mais garde espoir: «La guerre en Ukraine a accéléré un phénomène débuté en 2015, quand les projets se sont multipliés chez les particuliers, mais aussi auprès des entreprises, dans les Alpes, etc. Ça bouge!»

200’000 centrales solaires en Suisse

Cette ruée vers le solaire se vérifie dans les chiffres: dans le monde, la puissance cumulée des nouvelles installations dépasse les 300 Gigawatts en 2023. En Suisse, elles produisaient plus de 4 TWh en 2022, soit plus de 6% de la consommation annuelle d’électricité. Notre pays compte 200’000 centrales solaires, un chiffre qui devrait exploser ces prochaines années. Quant au canton de Vaud, il comptait fin 2022 pas moins de 205 hectares de panneaux solaires produisant plus de 359 Megawatts.

Le professeur Jean-Louis Scartezzini devant le Laboratoire d’énergie solaire de l’EPFL (LESO) équipé de panneaux solaires sur sa façade. 24heures/Odile Meylan

L’objectif est clair: assurer la neutralité carbone de la Suisse d’ici à 2050. Car le photovoltaïque peut, à terme, largement couvrir les besoins en électricité dans notre pays – idéalement en combinaison avec l’éolien, dont la productivité hivernale est complémentaire. L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a estimé le potentiel d’électricité solaire exploitable des bâtiments suisses à environ 67 térawattheures (TWh) par an, soit plus que les 60 TWh de courant électrique que nous consommons actuellement chaque année. Si on ajoute les parkings, les talus d’autoroute, les aires alpines et l’agrivoltaïque, alors le chiffre monte jusqu’à 100 TWh.

Relocalisation

Pour y parvenir, il faut produire des panneaux solaires en grande quantité. Ceux-ci viennent actuellement à 95% de Chine. Mais les pays européens, y compris la Suisse, aimeraient relocaliser cette industrie, afin que la vague photovoltaïque profite aussi aux économies nationales. L’entreprise Meyer Burger, fondée en 1953 à Thoune, se positionne actuellement comme l’un des leaders des cellules et modules sur le marché européen. Swiss Solar Solutions, elle aussi à Thoune, fabrique elle aussi ses propres panneaux. De même que Megasol Energie, près de Soleure, et Sunage, au Tessin. Les coûts de fabrication ont chuté de plus de 90% en quinze ans.

«La Suisse est au cœur de la réindustrialisation du solaire.» Christophe Ballif, directeur du PV-Lab, à Neuchâtel

«La Suisse est au cœur de la réindustrialisation du solaire, explique Christophe Ballif. Ce chercheur est notamment directeur du PV-Lab, le laboratoire de photovoltaïque et d’électronique à couches minces de l’EPFL, à Neuchâtel. Dans ses locaux sont menées des recherches pilotes visant à améliorer l’efficacité des panneaux: en 2010 leur rendement était de 14%, et aujourd’hui c’est 22%. Les cellules et modules sont maintenant produits en Allemagne, avec du silicium.

Et le canton de Vaud, alors? Celui-ci n’est pas en reste, car l’EPFL a fait éclore plusieurs start-up dans le domaine, dont Freesuns, qui développe des tuiles solaires haut de gamme en partenariat avec le Centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM). Et Kromatix, basée à Romont, qui fabrique des panneaux de couleur pour les façades, mais aussi des couches très minces qui peuvent se plier. L’inspiration vient des ailes du papillon, mais la technologie a été inventée au Laboratoire de nanotechnologies pour la conversion de l’énergie solaire, dirigé par Andreas Schüler à l’EPFL. Ces tuiles miroitent déjà sur la plus grande façade solaire photovoltaïque au monde, celle d’une école au Danemark, ainsi que sur un bâtiment de l’EPFL récemment rénové. Jean-Louis Scartezzini prend la pose devant. Cette fois c’est sûr, il ne s’y trompe pas: la relève est assurée. À condition que tout le monde prenne la mesure du solaire.

Des panneaux dûment assurés L’Établissement cantonal d’assurance (ECA) couvre automatiquement les installations photovoltaïques chez les particuliers, comme l’explique Sophie Esposito, sa responsable des opérations à la division assurance. À quoi dois-je veiller si j’installe des panneaux solaires sur mon toit? Les achats de panneaux solaires sur internet ne sont pas déconseillés par l’ECA. Nous devons vivre avec notre temps! Par contre, l’expertise et le conseil du vendeur en ligne doivent être garantis. La plupart des panneaux solaires de notre canton sont sur les toits et ne revêtent pas de risques spécifiques s’ils sont posés par des professionnels. Ces panneaux sont-ils automatiquement assurés par l’ECA? Ils sont considérés comme des installations comprises dans la somme assurée du bâtiment. Donc aucune prime particulière n’est calculée en supplément. Que se passe-t-il si la grêle les abîme? L’ECA assure tous les panneaux solaires en valeur à neuf, sauf en cas de risque éléments naturels tels que la grêle, où les panneaux qui ne seraient pas de type RG3 et plus seront indemnisés en valeur actuelle. Nous ne pouvons que recommander à tous nos clients de veiller à ce que la qualité de leurs panneaux solaires soit conforme aux exigences de l’AEAI (Association des établissements cantonaux d’assurance incendie), pour leur éviter des désagréments en cas de dommage.

Marie Maurisse est journaliste société à la rubrique Vaudoise. Active depuis près de 15 ans dans le domaine et spécialisée dans l'enquête, elle a cofondé le média spécialisé Gotham City, réalisé plusieurs documentaires et écrit deux livres. Plus d'infos @mariemaurisse

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.