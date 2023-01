Chauffage du logement – La ruée vers les poêles à bois L’été dernier, de nombreuses personnes ont cherché une manière de se chauffer de manière autonome. Le prix du bois s’est envolé. Patrizia Rodio

La vente des poêles à bois a doublé l’an dernier en Suisse. Les modèles les plus simples ont été particulièrement recherchés. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

À l’été 2022, il a fait chaud, très chaud. C’est pourtant à ce moment-là que, en prévision de l’hiver, une partie de la population suisse a pris d’assaut les fumistes pour trouver un «potager», comme on disait jadis, et les forestiers-bûcherons pour du bois de chauffe. Pour quelle raison? La guerre en Ukraine et ce qui en a découlé, un prix du gaz et du pétrole en forte hausse, ont fait craindre le pire en matière d’approvisionnement de l’énergie. Le Conseil fédéral y est lui aussi allé de son petit laïus sur les économies à faire de toute urgence. Résultat: on a cherché une manière de se chauffer à moindre coût et de façon autonome. Pour le prix, c’est raté: celui du bois est passé, par exemple dans le Chablais vaudois, de 160 francs à 255 francs le stère!