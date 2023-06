Urbanisme à Yverdon – La ruine de l’ancien moulin pourrait disparaître Un immeuble mêlant habitations et surfaces commerciales est mis à l’enquête sur le site de l’édifice ravagé par les flammes en février 2018. Frédéric Ravussin

Des surfaces commerciales au rez et des logements dans les étages: tel est le programme architectural prévu sur le site de l’ancien moulin. DOLCI ARCHITECTES – DR

Le phénix met parfois du temps à renaître de ses cendres. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne pour la parcelle de l’ancien moulin d’Yverdon? Sa réaffectation est en tout cas à nouveau soumise à l’enquête publique, jusqu’au 25 juin. Un premier projet avait été recalé par les autorités communales au printemps 2020 «pour des critères esthétiques». Des raisons qui avaient également conduit la Commune à mettre son veto à plusieurs autres avant-projets proposés par la suite.

Quoi qu’il en soit, de nombreux Yverdonnois appellent de leurs vœux la concrétisation de ce dossier. Pour une raison évidente: la disparition d’une plaie béante, à deux pas du centre-ville, stigmate très inesthétique du brasier qui a ravagé le moulin voilà plus de cinq ans aujourd’hui. Cette ruine, envahie progressivement par la végétation, est d’autant plus problématique qu’elle trône le long de la rue Cordey, un axe fort fréquenté par le trafic qui transite par la Cité thermale.

Le nouveau projet a été conçu par l’atelier d’architecture et urbanisme yverdonnois Dolci pour le compte de Bernard Nicod SA à qui le site a été promis-vendu en 2019. À la place de l’ancien bâtiment de production où une bonne partie des récoltes céréalières du Nord vaudois étaient transformées depuis 1901, c’est un immeuble mixant activités commerciales et habitations qui devrait s’élever.

«Pour des raisons structurelles, l’ensemble sera rasé et reconstruit, y compris le silo. Selon les désirs de la Commune, nous avons respecté les gabarits de la construction avant incendie», explique Oana Birovescu, architecte en charge du projet. Conçu sur quatre niveaux, cet immeuble de 38 mètres par 11 mètres (avec un faîte à 13 mètres du sol) abritera 15 appartements et studios répartis entre le 1er étage et les combles et pour la plupart dotés d’une terrasse végétalisée. Quant au rez-de-chaussée, il sera occupé en grande partie par une surface commerciale dont la destination n’est pas encore définie.

Si l’entrée se fera depuis la rue Cordey, l’accès au parking souterrain est pour sa part prévu via l’arrière de la construction, le long de la promenade Jean-Jacques Rousseau. Le projet prévoit une «reconversion» intéressante pour l’ancien silo carré du moulin (6,5 mètres de côtés), haut de 25 mètres. Deux espaces de bureau – réservés aux locataires – occuperont deux de ses sept niveaux qui consisteront sinon en des coins potagers. Dans cette optique, elle a été conçue avec des barreaux métalliques. «Ils permettent la dématérialisation du volume ainsi qu’une ventilation et un éclairage naturel efficaces», souligne l’architecte.

