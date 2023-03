Cinéma et musique – La Rumeur agite Lausanne Signataire d’un cinéma sans fard et d’un rap pas plus enjolivé, le duo parisien vient aux Rencontres 7e Art présenter «Rue des dames», son troisième long métrage. Coup de fil à des «entomologistes» de la jungle urbaine. Francois Barras

Ekoué et Hamé de La Rumeur. DR

«On démarre en immersion lente, jamais sur les chapeaux de roues, il faut nous faire confiance. Le plus important à la fin, c’est que des gens très éloignés de notre cinéma et de nos personnages aient l’impression d’avoir partagé une même expérience humaine.» Parole d’Hamé, membre du duo La Rumeur, qui filme comme il rappe: sans esbroufe, avec un réalisme froid et solide qui ausculte le terrain social sans avoir besoin d’en surligner les inégalités.