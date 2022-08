Bras de fer énergétique – La Russie brûle le gaz destiné aux Européens En plein choc gazier, des millions de mètres cubes d’hydrocarbures partent tous les jours en fumée au nord de Saint-Pétersbourg. À quoi joue Moscou? Yannick Van Der Schueren

L’immense flamme près de la station de compression de Portovaïa, au nord-ouest de Saint-Pétersbourg, est visible depuis l’est de la Finlande. Selon les spécialistes, 4,3 millions de mètres cubes de gaz sont brûlés chaque jour. HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA VIA AP

L’image interpelle. Alors que le prix du gaz flambe et que l’Europe se prépare à des restrictions, plus de quatre millions de mètres cubes d’or bleu partent quotidiennement en fumée en Russie, selon les analystes de la société norvégienne Rystad Energy. Ce qui représente quelque 10 millions de francs par jour. Et ce, uniquement sur le site de Portovaïa implanté au nord-ouest de Saint-Pétersbourg, près de la frontière finlandaise et du départ du désormais célèbre gazoduc Nord Stream 1 (NS1).