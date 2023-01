Interview de Vitali Klitschko – «La Russie doit payer pour ses activités criminelles» Livraisons d’armes et déblocage des fonds russes gelés: au Forum économique mondial de Davos, le maire de Kiev demande plus de force face à Poutine. Edith Hollenstein

Depuis le début de la guerre, il a quitté l’Ukraine à trois reprises: comme en mai de l’an dernier, Vitali Klitschko s’est à nouveau rendu cette année au Forum économique mondial de Davos. Remy Steiner

Sa poignée de main correspond à ce que l’on attend de quelqu’un qui a mis 87% de ses adversaires K.-O. dans le courant de sa carrière de boxeur. Son garde du corps, plus petit d’une demi-tête que Vitali Klitschko, mais au regard toujours en éveil, s’écarte. Le maire de Kiev s’assied à une table du WEF de Davos, puis il tape quelque chose sur un smartphone que lui a tendu son assistante. Il fronce les sourcils, puis rit. «Encore cinq minutes», dit-il et prend un selfie avec son frère Wladimir. Puis il pose son smartphone et pousse de côté sa tasse de thé noir à moitié vide.