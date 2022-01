Sommet diplomatique à Genève – La Russie exclut toute «concession» sur l’Ukraine Un face-à-face entre les États-Unis et la Russie aura lieu lundi alors que Moscou est accusé d’avoir envoyé près de 100’000 soldats à la frontière ukrainienne.

«Nous n’accepterons aucune concession», a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov. KEYSTONE/Thomas Peter/Pool Photo via AP

La Russie a exclu dimanche toute «concession» lors de pourparlers à fort enjeu avec les États-Unis lundi à Genève sur l’Ukraine et la sécurité en Europe. Elle s’est dite en outre «déçue» par les «signaux» envoyés par Washington.

«Nous n’accepterons aucune concession. Cela est complètement exclu», a déclaré aux agences de presse russes le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, qui doit prendre part aux négociations. «Nous sommes déçus des signaux venant ces derniers jours de Washington, mais aussi de Bruxelles», a-t-il ajouté.

Wendy Sherman et le Sergueï Riabkov à Genève en juillet 2021. KEYSTONE/US Mission Geneva via AP

Elle se poursuivra avec une réunion Otan-Russie mercredi à Bruxelles puis une rencontre jeudi à Vienne de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), pour inclure les Européens qui redoutent d’être marginalisés.

Principale réunion lundi

Un haut responsable de la Maison-Blanche a précisé que les Russes et les Américains «auraient probablement une première conversation dimanche», avant de tenir leur «principale réunion lundi» en Suisse.

Les Occidentaux et Kiev accusent les Russes d’avoir amassé près de 100’000 soldats à la frontière ukrainienne en vue d’une potentielle invasion, et ont menacé le président russe Vladimir Poutine de sanctions «massives» et sans précédent s’il attaquait à nouveau le pays voisin.

Des mesures qui pourraient aller jusqu’à couper la Russie des rouages de la finance mondiale ou à empêcher l’entrée en fonction du gazoduc Nord Stream 2 cher au Kremlin. Objectif: montrer qu’ils sont plus déterminés cette fois qu’en 2014, lorsque Moscou a annexé la Crimée ukrainienne sans que l’alliance américano-européenne ne parvienne à lui faire faire marche arrière.

Avertissement de Poutine

Le président Poutine, qui s’est entretenu à deux reprises avec son homologue américain Joe Biden depuis le début de cette nouvelle crise, a prévenu que de nouvelles sanctions seraient une «erreur colossale», et a menacé à son tour d’une réponse «militaire et technique» en cas «de maintien de la ligne très clairement agressive» de ses rivaux.

Vladimir Poutine et Joe Biden le 7 décembre 2021 lors d’un appel vidéo. KEYSTONE

Surtout, il a imposé et obtenu d’élargir le dialogue à plusieurs de ses exigences qui sont pourtant vues comme autant de lignes rouges par l’Occident. Car le Kremlin affirme que c’est l’Occident qui provoque la Russie en stationnant des militaires à ses portes ou en armant les soldats ukrainiens qui combattent des séparatistes prorusses dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine.

Il réclame donc un grand traité excluant l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan et le retrait des soldats américains des pays les plus orientaux de l’Alliance atlantique. Or, non seulement les Américains assurent ne pas être prêts à réduire leurs effectifs en Pologne ou dans les pays baltes, mais ils menacent au contraire de les renforcer si les Russes passaient à l’offensive.

Exigences «inacceptables»

«Le risque d’un nouveau conflit est réel», a prévenu vendredi le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, relevant que Moscou avançait des exigences «inacceptables» tout en multipliant les menaces si elles «ne sont pas acceptées».

Jens Stoltenberg s’est exprimé vendredi à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Otan. KEYSTONE/AP Photo/Olivier Matthys

«Cela fait certainement partie de leur stratégie de présenter une liste d’exigences absolument irrecevables et ensuite prétendre que l’autre camp ne joue pas le jeu et utiliser cela comme une justification pour une agression», a renchéri le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Mais il a assuré que les États-Unis ne se laisseraient «pas distraire» par le «débat sur l’Otan» réclamé par Vladimir Poutine, car «le sujet brûlant» est «son agression contre l’Ukraine».

Le «sujet brûlant» est «l’agression» de la Russie contre l’Ukraine, a affirmé vendredi Antony Blinken. KEYSTONE/AP Photo/Andrew Harnik, Pool

Tout en estimant qu’il serait «très difficile de faire de vrais progrès» avec «un pistolet sur la tempe de l’Ukraine», le secrétaire d’État américain a tendu la main à la Russie, assurant qu’une «solution diplomatique» était «encore possible» si elle le voulait.

Pour John Herbst, ex-ambassadeur américain en Ukraine, le déploiement militaire russe est un «gigantesque bluff» de Vladimir Poutine pour décrocher des concessions.

«Tant que l’administration Biden reste au moins aussi ferme qu’actuellement», a dit cet expert du cercle de réflexion Atlantic Council, «cela devrait suffire à retenir Poutine d’envahir l’Ukraine, mais je n’exclus pas une opération plus limitée».

L’Europe veut participer

Au-delà de la crise ukrainienne, Washington espère profiter des pourparlers pour remettre sur les rails les relations américano-russes, au plus bas depuis la fin de la guerre froide. Et peut-être obtenir des progrès sur d’autres dossiers, comme le désarmement.

Mais de Paris à Berlin en passant par Bruxelles, les appels se sont multipliés pour faire une vraie place à la table des négociations pour les pays du Vieux Continent, et notamment l’Union européenne – face au Kremlin qui semble vouloir privilégier le tête-à-tête russo-américain.

ATS

