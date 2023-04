Nouveau livre d’Adrien Bürki – La saga d’Otharasht: suite et fin Adrien Bürki est passé des nouvelles au feuilleton avant de publier son premier roman l’an dernier, tome inaugural d’une trilogie bientôt achevée. Sophie Es-Borrat

«Le jour même où le confinement a été annoncé, me connaissant, je me suis dit qu’il fallait que je trouve une occupation pour me structurer un petit peu», raconte Adrien Bürki. Mais au moment de démarrer l’écriture d’un feuilleton d’aventure lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, le titulaire d’un master en littérature était loin d’imaginer où cette histoire allait l’emmener.

Certes, le documentaliste scientifique à l’Université de Lausanne, codirecteur de la revue littéraire «Archipel», s’était déjà collé à des créations de ce genre. Mais dans leur quête pour retrouver les reliques prouvant l’existence d’une civilisation disparue, ses personnages vivent des péripéties qui les emmènent loin de leur point de départ: Lausève, cité imaginaire née d’un croisement entre Lausanne et Genève.

«La Couronne boréale» est écrite du 15 mars au 7 juin 2020, à raison d’un épisode par jour, mis en ligne sur un site dédié. Rebelote au printemps suivant avec la suite de «La saga d’Otharasht». Puis les 85 parties du premier volet sont adaptées pour être imprimées en un roman qui inaugure la trilogie. Il paraît en novembre dernier aux éditions PVH.

«Je n’avais pas du tout prévu que ça donnerait à terme quelque chose de publiable», avoue Adrien Bürki, dont seul un recueil de nouvelles avait été édité jusque-là. «J’étais vraiment dans la dynamique de construire une histoire au jour le jour, avec les moyens du bord, sans savoir si elle allait durer une semaine, un mois ou plus. J’étais surpris moi-même par l’ampleur finale du projet.»

L’auteur, qui est né et a grandi à Vevey avant de déménager à Aigle où ses parents vivent encore, finalise avec son éditeur l’adaptation du deuxième volet, «L’hiver du labyrinthe». Sa sortie en livre est prévue pour l’automne. En parallèle, la suite se dessine.

«Il n’y aura pas de troisième confinement mais il y aura un troisième roman», s’amuse Adrien Bürki. Il est actuellement à Montréal, est-ce que cela annonce que la saga s’y déroule? «Partiellement, mais aussi dans toutes sortes d’autres endroits, des endroits nouveaux en bonne partie. C’est encore très flou, je suis en train de réfléchir.»

Seule certitude: l’écriture se fera directement sous forme de roman pour la conclusion de la trilogie. Une évolution qui semble presque logique. «J’ai toujours beaucoup aimé les nouvelles et les formes courtes, je continue à le faire et à en écrire. Bien sûr, j’avais aussi envie d’écrire du roman. J’ai eu pas mal de projets, non aboutis, qui restent dans des cartons ou attendent d’être finis un jour, sans réussir vraiment à trouver l’élan pour aller jusqu’au bout.»

Ce sont finalement quatre textes mêlant fiction et histoire sur la disparition de la chapelle de Saint-Légier qui constituent «par la bande» le premier livre d’Adrien Bürki, paru en 2019. Il a reçu le Prix littéraire Georges-Nicole encourageant les jeunes plumes romandes. Dans le cas de «La saga d’Otharasht», le développement était naturel. «Les circonstances extérieures comme le confinement m’ont fait me lancer dans quelque chose et, au final, le livre s’est fait non pas tout seul, mais sans que je l’aie prévu. Cela m’a enlevé pas mal de pression sur le fait de commencer et de terminer un roman.»

Et aujourd’hui, au moment de boucler la trilogie, est-ce que la pression se fait sentir? «Pour l’instant pas, c’est le début, répond Adrien Bürki. Le cadre est idéal: je suis en congé pour quelques mois, je termine le deuxième volume et je continue sur ma lancée. J’ai du temps et de la disponibilité pour écrire. Je suis assez content de la manière dont j’avance.»

