Détention provisoire à Zurich – La saga tumultueuse du secrétaire communal de Zermatt Il a d’abord disparu mystérieusement. Puis Daniel Anrig est réapparu en détention préventive. Ce n’est pas la première fois qu’il défraye la chronique. Yann Cherix

Daniel Anrig a été pendant six ans le chef de la légendaire Garde pontificale suisse. Puis il a dû quitter brutalement son poste. Keystone

Depuis la semaine dernière, la moitié de la Suisse connaît le nom du secrétaire communal de Zermatt (VS): Daniel Anrig. D’abord, on pensait qu’il avait disparu et que la police le recherchait. Des rumeurs folles ont circulé.